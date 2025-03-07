برنامج وصفة العلاج بالحدائق في سيول

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أعلنت بلدية سيول مؤخرا أنها تنظم برنامج "وصفة العلاج بالحدائق" والمتمثل في توفير العلاج بالحدائق إلى المواطنين الذين يتعرضون لصعوبات نفسية مثل الاكتئاب والشعور بالوحدة.

ويستهدف البرنامج تخفيف التوتر والتعافي العاطفي من خلال العملية التفاعلية مع الطبيعة، حيث يتكون من التمشي في الحدائق والمشي على أقدام حافية واليوغا في الغابات والحرف اليدوية باستخدام الزهور والتنفس العميق من البطن.

يشار إلى أن بلدية سيول قامت العام الماضي بتجربة البرنامج في إحدى عشرة منشأة تابعة لها، بما في ذلك مركز الشفاء بالغابات وطريق سيول الدائري. وتخطط هذا العام لتنفيذ حوالي ألفين وأربعمائة دورة على عشرة آلاف مواطن في إجمالي مائة وأربع وثلاثين منشأة منتشرة في جميع أنحاء العاصمة بدءا ببرنامج شفاء الصدمات لرجال الإطفاء في مركز الشفاء بالغابات في جبل بول آم يوم السادس والعشرين من هذا الشهر.

ويرجع السبب في توسيع هذا المشروع بشكل كبير إلى الاستجابة الساخنة من قبل المواطنين. فقد تم إجراء استطلاع للرأي شمل 598 مواطنا شاركوا في البرنامج العام الماضي واتضح أن 97% من المشاركين قالوا إنهم "راضون عن البرنامج".

وفي دراسة أخرى أجرتها بلدية سيول بالتعاون مع البروفسورة كيم هيون جونغ في جامعة سيول الوطنية للتحقق من فعالية البرنامج، وجدت أن المشاركين جربوا انخفاض الاكتئاب بنسبة 36% قبل وبعد المشاركة في البرنامج، وانخفاض الشعور بالوحدة بنسبة 13%.

كما جربوا زيادة المشاعر الإيجابية بنسبة 28%، وانخفاض المشاعر السلبية بنسبة 17%.