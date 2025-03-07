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سجلت مدينة إنتشون زيادة ثابتة في عدد السكان بعد أن كان عدد سكانها قد تجاوز مستوى 3 ملايين نسمة في شهر يناير من العام الماضي، حيث أصبحت المدينة الكورية الوحيدة التي سجلت زيادة في عدد السكان العامَ الماضي من بين المدن الأخرى.

وقد بلغ عدد سكانها مليونيْن و27 ألفا و854 نسمة حتى نهاية الشهر الماضي، بزيادة 4 آلاف و205 مقارنة مع الشهر الأسبق، لتحتل المدينة المركز الأول من حيث زيادة عدد السكان من بين المدن الكورية.

كما تعد إنتشون المدينة الوحيدة من بين العاصمة سيول والمدن الكبرى الست في مجال زيادة عدد السكان. فبالمقارنة مع شهر فبراير من العام الماضي، سجلت سيول وبوسان وديغو وكوانغ جو وديجون وأولسان انخفاضا في عدد السكان، بينما سجلت إنتشون زيادة بمقدار 24 ألفا و704.

بالإضافة إلى ذلك احتلت إنتشون المركز الأول على المستوى المحلي في مجال زيادة معدل المواليد في العام الماضي، حيث بلغ عدد المواليد الجدد فيها 15 ألفا و242 في العام الماضي بزيادة نسبتها حوالي 12% لتحتل المركز الأول في هذا المجال أيضا، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه معدل المواليد الإجمالي 3.6% في العام الماضي.

ويقول المراقبون إن مبادرات الاستجابة لمعدلات المواليد المنخفضة التي تنفذها مدينة إنتشون مثل "مائة مليون وون مقابل إنجاب طفل واحد" و"الإسكان مقابل ألف وون" لها تأثير في زيادة عدد السكان.

تهدف مبادرة "مائة مليون وون مقابل إنجاب طفل واحد" إلى توفير مبلغ إجمالي قدره 100 مليون وون، أي ما يعادل حوالي سبعين ألف دولار، لكل طفل يولَد في إنتشون حتى يبلغ سن 18 عاما.

أما مبادرة الإقامة مقابل ألف وون فهي مشروع لتأجير المنازل للمتزوجين حديثا وغيرهم لمدة تصل إلى 6 سنوات، مقابل 30 ألف وون شهريا فقط، أي ما يعادل حوالي 20 دولارا، وهو ما يعادل ألف وون يوميا.

وقال رئيس بلدية إنتشون "يو جونغ بوك" إن النمو السكاني في إنتشون هو نتيجة لسياسات المواليد الفعالة والسياسات الأخرى لتعزيز سعادة المواطنين، فضلا عن كونه نتيجة لجهود الابتكار المستمرة.

وأضاف أن البلدية ستواصل بذل قصارى جهدها لضمان أن تصبح إنتشون مركزا لحل القضايا السكانية الوطنية وتقود المستقبل المستدام لجمهورية كوريا.