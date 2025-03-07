49 % من مستخدمي تيك توك يستخدمون المنصة لقضاء وقت الفراغ

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اتضح أن أغلبية مستخدمي خدمات التواصل الاجتماعي يستخدمون هذا النوع من الخدمات من أجل قضاء وقت الفراغ. وبرز هذا الاتجاه خاصة بين مستخدمي منصة "تيك توك".

جاء ذلك في تقرير أعدته المؤسسة الكورية لتنمية الصحافة مؤخرا بعنوان "بحث مستخدمي خدمات التواصل الاجتماعي لعام 2024" بعد أن كانت قد أجرت استطلاعا للرأي على 3 آلاف كوري تتجاوز أعمارهم تسعة عشر عاما.

وحول أسباب استخدام تلك الخدمات، أجاب 49% من مستخدمي تيك توك بقضاء وقت الفراغ والاستخدام المعتاد.

ومن بين 35 خدمة، بما في ذلك 10 خدمات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وإكس و13 تطبيقا للمراسلة مثل كاكاو توك، و7 منصات فيديو على الإنترنت مثل يوتيوب، و2 من المقاهي والمجتمعات على الإنترنت، و3 مدونات، كان لدى تيك توك أعلى معدل استجابة لقضاء وقت الفراغ أو الاستخدام المعتاد.

وكانت نسبة الأشخاص الذين يستخدمون تيك توك لهذا الغرض أعلى بين من هم في الثلاثينيات من العمر بنسبة 55%، وتلاهم من هم في الستينيات من العمر بنسبة 53%، ومن هم في السبعينيات من العمر بنسبة 52%.

وكان السبب الأكثر شيوعا لاستخدام تيك توك هو "الوصول إلى معلومات أو محتوى ممتع ومثير للاهتمام بـ65%. كما تبين أن 52% من مستخدمي تيك توك يستخدمون المنصة أكثر من مرة يوميا.

وكانت الفئة العمرية التي تضم أكبر عدد من مستخدمي تيك توك هي الفئة العمرية ما بين تسعة عشر عاما وتسعة وعشرين عاما بنسبة 34%، وتلتها الفئة العمرية في الثلاثينيات بـ28%.