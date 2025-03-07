استعادة مبلغ عملية جراحية من 24 طنا من النفايات

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في صباح الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وصلت مكالمة هاتفية إلى قسم إعادة تدوير الموارد في مدينة سيجونغ. وذلك من السيد "ايه"، مدير مجمع سكني في منطقة "دا جونغ دونغ في تلك المدينة.

قال المدير إن المسنة "بي" وضعت 26 مليون وون أي ما يعادل حوالي 18 ألفا و500 دولار، والتي كانت تنوي استخدامها لإجراء عملية جراحية لابنها، في كيس للقمامة، لكنها نسيت ذلك واعتقدت أن الكيس يحتوي على قمامة فقط وألقته في منشأة جمع النفايات الأوتوماتيكية "كلين نت"

ويعاني ابن تلك المسنة من سرطان القولون في مرحلة مبكرة. ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية في منتصف مارس الجاري. وتم تركيب منشأة لجمع النفايات أوتوماتيكيا تُسمى بكلين نت في المجمعات السكنية في مدينة سيجونغ.

وعندما يقوم السكان برمي النفايات في كلين نت، يتم نقلها إلى موقع تجميع النفايات عبر أنابيب تحت الأرض ثم حرقها في محرقة.

بعد وتلقيه المكالمة من المدير، اتصل "كانغ هيون كيو" الموظف الحكومي المسؤول عن معالجة النفايات على الفور بمركز التجميع وطلب عدم نقل النفايات إلى المحرقة. وذهب مباشرة إلى المركز مع السيد ايه والمسنة بي.

وهناك وجدوا كمية كبيرة من النفايات المجمعة من مختلف أرجاء المدينة في حاوية تزن 24 طنا. وحينها شعرت المسنة بي باليأس عندما رأت الكمية الهائلة من النفايات.

وقام المدير كانغ بنقل النفايات إلى منشأة معالجة النفايات الشاملة في مدينة سيجونغ، والتي تحتوي على مساحة مفتوحة كبيرة. وبعد ذلك بدؤوا في الحفر في كومة القمامة برفقة 13 عاملا من عمال النظافة. وبعد أن قاموا بالحفر في القمامة بالحفارة، قاموا بالبحث فيها يدويا.

وقال كانغ إنه عندما سمعوا أن هذه الأموال مخصصة لعملية جراحية لابنها، بدؤوا يبحثون في النفايات دون أن يقولوا كلمة واحدة". ومع ذلك، تم تمزيق النفايات إلى قطع صغيرة واختلطت في أثناء مرورها عبر الأنابيب تحت الأرض.

وكانت أيضا رائحتها كريهة. وبعد البحث في النفايات لمدة ست ساعات، عثروا على 18 مليونا و280 ألف وون من أوراق نقدية من فئة 10 آلاف وون و50 ألف وون.

وأعربت المسنة عن بالغ الشكر والامتنان لهم وحاولت تسليم قدر من المكافآت المالية إليهم لكن عمال النظافة لم يقبلوا، بل قالوا إنهم آسفون لعدم تمكنهم من العثور على الـ26 مليون وون كاملة.

وقال أحدهم إنه عندما سمع قصة المسنة، شعر بأنها ليست قصة شخص آخر، لذلك شارك بكل سرور في عملية العثور، معربت عن شعوره بالأسف لعدم استعادة كل المبلغ.



