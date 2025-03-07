تدفق فرق الكيبوب للبنات في ساحة الكيبوب خلال فصل الربيع

في ظل غياب فرقة نيوجينز عن ساحة الكيبوب، تستعد العديد من فرق البنات للعودة خلال شهر مارس، بما فيها: فرق LE SSERAFIM وNMIXX وSTAYC إلى جانب ظهور بعض الفرق الجديدة من الجيل الخامس مثل HeartstoHearts وKiiiKiii.





ويرى بعض خبراء الثقافة الشعبية أن هذه الظاهرة تمثل معركة تنافسية لجذب انتباه عشاق الكيبوب، خاصة في ظل غياب فرقة نيوجينز التي لا تزال تواجه خلافات مع شركة ADOR.

علاوة على ذلك، يشهد هذا الشهر عودة بعض الفرق القوية للبنات من الجيل الرابع، مثل لي سيرافيم وإنميكس وستايسي مما يزيد من حدة المنافسة بين فرق البنات. ومن المرجح أن يرجع سبب ذلك إلى رغبة الفرق في المشاركة في المهرجانات الربيعية والجامعية المقرر إقامتها خلال شهري أبريل ومايو، إذ إن مقاطع الفيديو التي كان المعجبون قد صوروها خلال المهرجانات، ساهمت في زيادة شعبية الفرق مساهمة كبيرة.