فرقة NiziU التابعة لـ JYP تعود إلى كوريا في 31 مارس

ⓒ JYP Entertainment

أعلنت فرقة الفتيات NiziU، التابعة لشركة JYP Entertainment، عن عودتها إلى الساحة الكورية بإصدار ألبومها المنفرد الجديد "LOVE LINE" في 31 مارس.

وفي 10 مارس، نشرت شركة JYP مقطع فيديو بعنوان: 'NiziU "LOVE LINE": Where To؟' على قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بها. وكشف الفيديو عن إصدار الألبوم المنفرد الثاني للفرقة "LOVE LINE" في كوريا يوم 31 مارس.

يُذكر أن ألبوم "LOVE LINE" هو ثاني عمل كوري لفرقة NiziU بعد حوالي عام وخمسة أشهر من إصدارها لأغنية "Press Play" وأغنيتها الرئيسية "HEARTRIS" في أكتوبر 2023، والتي حققت نجاحا كبيرا بحصولها على المركز الأول في البرامج الموسيقية بعد تسعة أيام فقط من إصدارها، واحتلت المركز السابع في قائمة أعلى مبيعات ألبومات فرق الفتيات الكورية في الأسبوع الأول.

وفي الوقت نفسه، حققت NiziU مؤخرا العديد من الإنجازات في اليابان، والتي تبشر بعام 2025 مشرق، حيث تصدر ألبومها المصغر الأول "AWAKE"، الذي تم إصداره في اليابان في 5 فبراير، قوائم أوريكون وبيلبورد اليابان للألبومات الأسبوعية. كما جذبت جولة الفرقة الشتوية الأولى '"NiziU Live with U 2024-2025 "AWAKE'، التي شملت 18 عرضا في 8 مناطق يابانية، أكثر من 155 ألف متفرج. ومن المقرر أن تقيم الفرقة جولتين جديدتين "NiziU Live with U 2025" و"NiziU Live with U 2026" بدءا من سبتمبر القادم وحتى العام التالي، والتي تعتبر "أكبر جولة لها على الإطلاق".