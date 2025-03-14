بدأت مدينة تشون تشُن في مقاطعة كانغ وان مشروعا لتنشيط سوق بونغ مول الشعبية، مستلهمة من زيارة "V"، عضو فرقة البوب الكوري العالمي BTS، للسوق.

ونشر عمدة تشون تشُن، يوك دونغ هان، في 8 مارس صورة له في نفس المكان الذي التقط فيه "V" صورا، وعلق قائلا: "يا له من تناقض كبير، باستثناء المكان"، معربا عن امتنانه لزيارة "V" لتشون تشُن. وحظي المنشور بأكثر من 1700 إعجاب.

وقد نشر "V" مؤخرا صورا له على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، تم التقاطها تحت جسر سكك حديد كيونغ تشون في سوق بونغ مول في تشون تشُن. ويتميز المكان بلوحة جدارية تصور رواية "زهرة الكاميليا" للكاتب كيم يوجونغ، المولود في تشون تشُن.

وفي هذا الشأن، أوضحت مدينة تشون تشُن أن زيارة "V" زادت من إقبال المعجبين على المكان، مما حول المقعد الذي جلس عليه إلى وجهة مفضلة لمعجبي BTS.

وفي الواقع، أصبحت أماكن أخرى زارها "V" وجهات سياحية شهيرة، مثل يانغ بيونغ التي ظهرت في مدونة فيديو له عام 2023، وشاطئ ناك سان في يانغ يانغ بمقاطعة كانغ وان الذي زاره عام 2022.

ولذلك، تخطط المدينة لاستثمار ما يصل إلى مليار وون في مشروع تنشيط سوق بونغ مول بحلول العام القادم، لتطوير مناطق تصوير وبرامج تجريبية ومنتجات متخصصة أخرى. كما تخطط لإقامة سوق للسلع المستعملة تستهدف السياح وبرامج تبادل وتجارب للمسافرين في العام القادم.

وصرح مسؤول من مدينة تشون تشُن في 11 مارس قائلا: "من خلال هذه الفرصة، نهدف إلى تطوير سوق بونغ مول إلى مكان فريد يجمع بين الاقتصاد والثقافة المحلية، وسنسعى بنشاط لجذب السياح المحليين والأجانب من خلال ربطه بمحتويات ثقافية متنوعة".