حصلت فرقة ستراي كيدز على شهادة "الذهبية" التاسعة لها من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية RIAA لألبومها "هوب "HOP.

ووفقا لـ RIAAفي الحادي عشر من هذا الشهر بالتوقيت المحلي، حصلت ستراي كيدز على شهادة "الذهبية" التي تُمنح للأعمال التي سجلت مبيعات تزيد عن 500 ألف نسخة في الولايات المتحدة بألبوم "هوب".

وبذلك، تمتلك ستراي كيدز ما مجموعه 9 شهادات "الذهبية" من RIAA، بما في ذلك " قائمة الآلهة قائمة الطعام الإلهي God's Menu"، و"مانياك"، و"الباب الخلفي"، و"مغني الصوت" Thunderous في فئة الأغاني الفردية، و"فايف ستار"، و"روك ستار"، و"إيت"، و"ماكسيدنت"، و"هوب" في فئة الألبومات.

الجدير بالذكر أن ستراي كيدز هي أول فرقة كورية تحصل على أكثر من 5 شهادات "الذهبية" في فئة الألبومات.

وفي الوقت نفسه، تنشط ستراي كيدز في السوق العالمية، حيث تصدرت أغنية "ريأويكر"ReawakeR الجديدة للمغنية اليابانية "ليسا" التي شارك فيها العضو فيليكس، قائمة بيلبورد الأمريكية لأفضل مبيعات الأغاني الرقمية العالمية.

ومن المتوقع أن تجذب جولتها العالمية "دومينيت" dominATE 2.2 مليون شخص في 55 عرضا تقام في 34 منطقة حول العالم، محققين رقما قياسيا جديدا لأكبر عدد من الحضور لجولة واحدة لفرقة كورية. وسيقدمون عروضا في سانتياغو، تشيلي في الفترة من 27 إلى 28 من هذا الشهر.

وقبل ذلك، ستصدر ستراي كيدز أول أعمالها لهذا العام، الأغنية الرقمية "ميكس تيب: دومينيت"، في 21 من هذا الشهر.