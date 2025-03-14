دعاء بيك سوك هيون: العصر العباسي سبب دراستها للغة العربية





الآنسة/ بيك سوك هيون، واسمها العربي "دعاء"، تدرس حاليا الأدب العربي في مرحلة الماجستير في جامعة هان غوك للدراسات الأجنبية، وتعمل كمساعدة تدريس في نفس الوقت، وتقول في مقابلة مع القسم العربي إنها كانت تهتم بالتاريخ العربي خلال دراستها في المرحلة الثانوية، وأعجبها بصفة خاصة العصر العباسي، وهو ما دفعها لاحقا لدراسة اللغة العربية، حيث اتضح لها أن المنطقة العربية قد أثّرت تأثيرا كبيرا على النهضة الأوربية.









وتضيف دعاء أن أصعب شيء بالنسبة لها خلال دراسة اللغة العربية كان تصريفات الأفعال المختلفة، والإعراب، والنطق، وقد تمكنت من التغلب على هذه الصعوبات من خلال تكرار التدريب والتركيز على الدراسة. وتتحدث الآنسة/ بيك عن مشاركتها مرتيْن في "مناظرة قطر"، حيث تمكنت من تطوير تفكيرها النقدي، وتعطي بعض النصائح من أجل تطوير القدرة على المناظرة، كما تتحدث عن عملها حاليا كمساعدة تدريس في الجامعة، وتقول إنه على الرغم من أن مهامها صعبة، إلا أنها تشعر بالسرور لأنها تقدم المساعدة للطلاب.









وتتحدث أيضا عن خططها المستقبلية، حيث تقول إنه نظرا لأن الأدب هو مرآة تعكس الظواهر الاجتماعية والثقافة، فإنها ترغب في تعزيز فهم الكوريين واهتمامهم بالعالم العربي وتقديم وجهة نظر جديدة حوله من خلال ترجمة الأدب العربي إلى اللغة الكورية، وكذلك مقارنته بالأدب الكوري.

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