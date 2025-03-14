الأغذية الحلال الكورية تستهدف موائد المسلمين

تسارع شركات الأغذية الكورية إلى تكثيف جهودها لاستهداف سوق الحلال، وتقوم ببناء مصانع لإنتاج الأغذية الحلال محليا، وإيجاد أسواق جديدة لمنتجاتها من خلال الترويج لها بشكل مباشر.

وقامت مجموعة "إس بي سي" الكورية المعروفة بعلامة "باري باغيت" مؤخرا بإنشاء مصنع للمخابز في مدينة نوسازايا بولاية جوهر في ماليزيا.

وتم إنشاء هذا المصنع على مساحة مقدارها 12 ألفا و900 متر مربع، وتصل الطاقة الإنتاجية اليومية للمصنع إلى 300 ألف من منتجات المخابز المختلفة، أي 100 مليون سنويا.

وسوف يكون مصنع جوهر في ماليزيا مركزا محوريا لتوريد المنتجات إلى سوق الأغذية الحلال العالمية، خاصة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط.

ومن المتوقع أيضا أن يتولى هذا المصنع مسؤولية إنتاج المنتجات الحلال التصديرية لشركة "سام ليب" للأغذية التابعة لمجموعة "إس بي سي".

ومن ناحية ثانية، شاركت شركة "لوتيه تشيل سونغ" الكورية للمشروبات في معرض "غالفود Gulfood 2025" الذي أقيم في دبي خلال الفترة من السابع عشر وحتى الحادي والعشرين من شهر فبراير الماضي، بمنتجاتها المختلفة التي حصلت على شهادة الحلال، ومنها مشروبات "ميلكيس"، و"تشيل سونغ سايدر"، و"عصير اليوسفي"، و"عصير الصبار".

وخلال المعرض، زار أكثر من 5 آلاف شخص الجناح الخاص بشركة "لوتيه تشيل سونغ"، حيث جرت حوالي 180 جلسة مشاورات تجارية بين الشركة والمشترين من الشرق الأوسط وأوربا وآسيا، وغيرها من المناطق.

وشهدت قيمة صادرات مشروبات شركة "لوتيه تشيل سونغ" الكورية إلى الشرق الأوسط زيادة بنسبة 40% على أساس سنوي خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024.

يشار إلى أن "لوتيه تشيل سونغ" كانت قد حصلت على شهادات الحلال لمنتجاتها التصديرية الرئيسية من اتحاد المسلمين الكوريين منذ عام 2015.

وتخطط الشركة للحصول على شهادات الحلال لمنتجاتها الأخرى وتصديرها للدول العربية، بما في ذلك الكويت وقطر وليبيا، في غضون هذا العام.

إلى جانب هذا، قامت الشركات الكورية لإنتاج المعكرونة سريعة التحضير، راميون، بزيادة طاقتها الإنتاجية والحصول على شهادات الحلال لمنتجاتها، استعدادا لتقدمها إلى أسواق الدول العربية والإسلامية.

ويرجع السبب في سعي شركات الأغذية الكورية إلى زيادة صادراتها إلى سوق الحلال إلى إمكانيات النمو الكبيرة التي تتمتع بها السوق.

وترى شركات الأغذية الكورية أن حجم السوق العالمية للأغذية الحلال تبلغ حوالي 2.5 تريليون دولار.