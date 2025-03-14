الجامعة الأردنية وكويكا تتقدمان بمشروع معهد للتدريب الهندسي والتكنولوجي

اختتمت الجامعة الأردنية بالتعاون مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" دراسة معمقة لمشروع المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجي الذي تبلغ تكلفته 11 مليون دولار، في مبادرة تهدف إلى معالجة مشكلة ارتفاع معدلات البطالة بين خريجي تخصصات الهندسة وتكنولوجيا المعلومات في الأردن.

وناقش رئيس الجامعة الأردنية الدكتور "نذير عبيدات" في مكتبه، مع المديرة القُطْرية لوكالة "كويكا" في الأردن "كيم سو يونغ" ووفد كويكا والخبراءِ الكوريين، تطورات المشروع، واستعرضَ الجانبان الإنجازاتِ الرئيسية، واتفقا على الخطوات المستقبلية.

ويعَد مشروع المعهد الكوري الأردني لتدريب المهندسين مشروعا وطنيّا ممولا بالكامل بمنحة دولية كورية، قدمه رئيس الجامعة الأردنية الدكتور "نذير عبيدات"، وطُوِّر من قبل كلية الهندسة في الجامعة في عام 2023، وتم تقديمه إلى "كويكا" كمبادرة ممولة بالكامل من منحة دولية، مما يضمن أن جميع العائدات الناتجة عن التدريب والاستشارات ستبقى داخل المعهد لدعم استدامته وتطويره.

وعلى عكس المشاركات الخاصة التي تسعى إلى تحقيق عوائد مالية، لن تأخذ "كويكا" أي حصة من الإيرادات، مما يعزز دورَها في دعم التنمية الاقتصادية والتعليم في الأردن.

ووفقا للدراسة، سيكون المعهد الكوري الأردني للتدريب الهندسي والتكنولوجي منشأة حديثة بمساحة 4 آلاف متر مربع، ويتكون من خمسة طوابق ومواقف للسيارات، وسوف يُقام في حرم الجامعة الأردنية، وسوف تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 15 مليون دولار أمريكي.

وسوف يقدم المعهد برامج تدريب متقدمة في الأتمتة، والأمن السيبراني، والطاقة الخضراء، وتكامل الذكاء الاصطناعي.