شركة كورية تورد نظام تحليل صور الأشعة بالذكاء الاصطناعي لمجموعة طبية سعودية

قالت شركة "لونيت" الكورية للذكاء الاصطناعي الطبي يوم الجمعة الماضي إنها وقعت صفقة مع مجموعة "الدكتور سليمان الحبيب" السعودية للخدمات الطبية لإمدادها بنظام تحليل صور الأشعة السينية للصدر بالذكاء الاصطناعي المعروف باسم "لونيت إنسايت سي إكس آر".

وقد تم تأسيس مجموعة "الدكتور سليمان الحبيب" الطبية المعروفة اختصارا بـ"إتش إم جي" في عام 1995، بواسطة الدكتور "سليمان الحبيب"، وتدير المجموعة أكثر من 20 من المستشفيات والمجمعات الطبية في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.

وتتولى المجموعة قيادة التحول الرقمي لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، من خلال توفير حلول للرعاية الصحية الرقمية.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها توقيع صفقة بين شركة "لونيت" الكورية ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية السعودية، بعد توقيع صفقة مماثلة لإمدادها بنظام "لونيت إنسايت إم إم جي" لتحليل صور الأشعة السينية للصدر في العام الماضي.

وبهذا من المتوقع أن يتم تحليل أكثر من مليون صورة للأشعة السينية للصدر باستخدام نظامي التحليل لشركة "لونيت" الكورية خلال الأعوام الثلاثة القادمة.

الجدير بالذكر أن شركة "لونيت" الكورية شاركت في العام الماضي في مشروع مستشفى صحة الافتراضي والذي تم تنفيذه ضمن المبادرات الصحية المنبثقة عن رؤية المملكة 2030.

وقال "سوه بوم سوك" رئيس شركة "لونيت" الكورية إن منطقة الشرق الأوسط أصبحت سوقا استراتيجية مهمة بسبب زيادة الطلب المستمر على رقمنة البنية التحتية، وقيام دول المنطقة بالاستثمار بشكل نشط في التحول الرقمي.

وطبقا لتقرير صادر عن مؤسسة الأسواق والبيانات الهندية المتخصصة في أبحاث السوق العالمية، من المتوقع أن يتوسع حجم سوق الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي في السعودية إلى 231.77 مليون دولار في عام 2031، بعد أن كان 34.37 مليون دولار في عام 2023.