المكتب التمثيلي لمؤسسة تنمية السياحة الكورية في الدوحة يبدأ أعماله

أعلنت مؤسسة تنمية السياحة الكورية بدء عملها في السوق القطرية من خلال المكتب التمثيلي لشركة "كلافيجر ميدل إيست Claviger Middle East"، وذلك بهدف زيادة الوعي بكوريا الجنوبية كوجهة سياحية رئيسية للقطريين، مع تسليط الضوء على المعالم الثقافية والطبيعية والحديثة في كوريا.

وفي هذا الإطار أعدت شركة "كلافيجر ميدل إيست" برنامج عمل للتواصل مع المؤسسات والوكالات السياحية في الدوحة من أجل تعزيز جاذبية السياحة في كوريا كوجهة سياحية عالمية متميزة، وإبراز تراثها الثقافي وجمالها الطبيعي ومعالمها الحديثة وتجارتها الفريدة.

ويشمل برنامج العمل الترويج لمزايا السفر إلى كوريا الجنوبية سواء للسياحة أو للأعمال، مع التركيز على إمكانية دخول حاملي جوازات السفر القطرية بدون تأشيرة.

ويسلط البرنامج الضوء على أن كوريا الجنوبية أصبحت أكثر سهولة من أي وقت مضى سواء كان ذلك من خلال استكشاف العاصمة سيول ذات التقنيات المتقدمة، أو تذوق المأكولات الكورية الحائزة على نجوم ميشلان، أو تجربة الإقامة التقليدية في المنازل الكورية "هان أوك".

في الواقع، تزداد شعبية كوريا الجنوبية بين المسافرين القطريين، لما تقدمه من خصائص تتضمن مزيجا مثاليا من الفخامة العصرية والتراث الثقافي والطبيعة الخلابة، مما يوفر للزوار فرصة الاستمتاع بمزيج رائع من المغامرة والاسترخاء.

وتوفر كوريا الجنوبية لعشاق الطبيعة مناظر خلابة مثل الجمال البركاني لجزيرة جيجو، وسحر جزيرة نامي الموسمي، وجبال حديقة سوراك" الوطنية.

أما محبو التسوق فيمكنهم استكشاف المناطق التجارية العالمية، بما في ذلك "ميونغ دونغ"، و"كانغ نام"، بينما يمكن لعشاق الاستجمام والتجميل الاستمتاع بأرقى المنتجعات الصحية وتجارب الجمال الكوري.