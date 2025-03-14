كوريا والإمارات تبحثان تعزيز التعاون في الاستثمار والصناعات الدفاعية والطاقة

استقبل رئيس البرلمان الكوري "او وان شيك" يوم الجمعة الماضي في مكتبه سعادة "عبد الله سيف النعيمي" سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في كوريا، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بسبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعات الدفاعية والطاقة.

وقال "او" إن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة العربية الوحيدة التي تقيم علاقات مشاركة استراتيجية خاصة مع كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن البلدين حافظا على تعاون وثيق في قطاعيْ الإنشاءات والطاقة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية في عام 1980، وأصبحت العلاقات بينهما أكثر متانة بعد مشاركة كوريا في مشروع محطة براكة للطاقة النووية في الإمارات.

وأضاف أن كوريا والإمارات تحافظان على علاقة تعاونية قوية في مجالات الاستثمار والصناعات الدفاعية والطاقة، معربا عن أمله في أن يحرز البلدان نتائج مثمرة في خطة صندوق الثروة السيادية الإماراتية للاستثمار في كوريا الجنوبية، وصفقات الصناعات الدفاعية.

وأكد رئيس البرلمان الكوري "او" على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين بشكل مستمر، معربا عن أمله أيضا في توسيع آفاق التعاون في مجال الطاقة لتشمل الطاقة المتجددة، مثل الهيدروجين النظيف والطاقة الشمسية.

كما أكد على أهمية التبادلات البرلمانية بين سيول وأبو ظبي، وقال إنه سوف يدعم التبادلات عبر جمعية الصداقة البرلمانية الكورية الإماراتية.

ومن جانبه، أعرب السفير الإماراتي "عبد الله سيف النعيمي" عن اعتقاده بأن الأوضاع السياسية التي تشهدها كوريا حاليا هي جزء من المسيرة الديمقراطية، معربا عن يقينه بأن كوريا في حالة مستقرة.

وأضاف السفير "النعيمي" أن عددا من الوفود الإماراتية قامت وسوف تقوم بزيارات لكوريا الجنوبية ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في دعم تنمية العلاقات بين البلدين في المستقبل.