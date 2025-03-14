كوريا الجنوبية وسوريا تتفقان مبدئيا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما

أعلنت وزارة الخارجية الكورية يوم الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة الانتقالية السورية لإقامة العلاقات الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "لي جيه اونغ" إن الحكومة الكورية تتخذ حاليا الإجراءات اللازمة ذات الصلة ضمن المبادئ الأساسية التي تقضي بالسعي لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا.

ومن المتوقع أن يتم رفع اقتراح خاص بإقامة العلاقات الدبلوماسية رسميا مع سوريا إلى اجتماع لمجلس الوزراء قريبا للموافقة عليه.

وجاء هذا الاتفاق بعد زيارة مسؤولة من وزارة الخارجية الكورية إلى سوريا مطلع شهر فبراير الماضي، حيث أكدت المسؤولة الكورية رغبة الحكومة الانتقالية السورية في إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية.

وتعد سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تربطها علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية.

وقد تم إسقاط النظام السوري السابق في شهر ديسمبر من العام الماضي بقيادة "أحمد الشرع" بعد حرب أهلية استمرت لأكثر من 10 سنوات، وتم تعيين "الشرع" رئيسا لسوريا لفترة انتقالية.

وتركز الحكومة السورية المؤقتة الجديدة على إعادة بناء البلاد، وتبتعد عن حليفتي سوريا التقليديتين القديمتين كوريا الشمالية وروسيا، الأمر الذي أدي إلى التوصل إلى اتفاق بين كوريا الجنوبية والحكومة السورية المؤقتة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

الجدير بالذكر أن سوريا قد حافظت على علاقات قوية مع كوريا الشمالية منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1966.

ومع ذلك، يُعتقد أن الحكومة السورية المؤقتة تسعى إلى تقليص الروابط مع الدول التي كانت مرتبطة بنظام الأسد الذي سقط.

وبما أن سوريا تسعى بشكل نشط إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع كوريا الجنوبية، فمن المحتمل أن يكتمل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ذات الصلة في غضون هذا العام.