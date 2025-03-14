17 كوريّاً يعتنقون الإسلام دفعة واحدة في شهر رمضان

وثّقت الرابطة الإسلامية في عاصمة كوريا الجنوبية سيول، لحظات اعتناق 17 كوريا وكورية الإسلام، بحلول أول أيام شهر رمضان المبارك الجاري، في مقطع فيديو نشرته عبر صفحتها على فيسبوك.

وفي مقطع الفيديو، ظهر الشبان والشابات الكوريون، وهم يجلسون حول الإمام في المسجد المركزي بسيول، ويتلقون آيات من القرآن الكريم. ثم نطقوا الشهادتين بصورة جماعية وراء الإمام.

وقد أقيم يوم الأول من مارس الجاري حفل نطق الشهادة لمعتنقي الإسلام الجدد الكوريين بعد إتمامهم بنجاح برامج التعليم الفقهي الإسلامي، الذي بدأ منذ شهر.