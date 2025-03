جيهوب يطلق أغنيته الجديدة مونا ليزا يوم 21 مارس

ⓒ Big Hit Music

يستعد جيهوب، عضو فرقة BTS، لإطلاق أغنيته الرقمية الثانية لهذا العام بعنوان "MONA LISA" يوم 21 مارس الساعة 1 ظهرا بتوقيت كوريا الجنوبية.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوعين فقط من إصداره لأغنيته الرقمية "Sweet Dreams" يوم 7 مارس، مما يؤكد على نشاطه الفني المستمر.

وتعتبر "MONA LISA" أغنية هيب هوب وآر آند بي مبهجة، تعبر عن إعجاب جيهوب بشخص جذاب من خلال تشبيهه بلوحة "موناليزا" الشهيرة. ومن المتوقع أن تقدم الأغنية الجديدة أجواء مختلفة عن أغنية "Sweet Dreams" ذات الطابع الحالم. وقد شارك جيهوب في كتابة وتلحين الأغنية.

وأفادت وكالة الفنان جيهوب بأنه يغني في هذه الأغنية عن أن الجمال الحقيقي الذي يهز القلوب ليس الجمال الخارجي، بل التفرد الذي يمتلكه كل شخص.

وفاجأ جيهوب جمهوره بأداء أغنية "MONA LISA" للمرة الأولى خلال حفله المنفرد بعنوان "j-hope Tour 'HOPE ON THE STAGE' in BROOKLYN" الذي أقيم في مركز باركليز في بروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية يومي 14 و15 مارس. وبعد انتهاء الأداء، قال جيهوب: "أغنية 'MONA LISA' تعبر عن حبي. باختصار، ARMY، اسم نادي المعجبين، هم تحفتي الفنية".

ومن ناحية أخرى، من المقرر أن يقدم جيهوب 12 عرضا في 6 مناطق، بما في ذلك شيكاغو ومكسيكو سيتي وأوكلاند. وفي 5 و7 أبريل، يستعد ليصبح أول فنان منفرد كوري جنوبي يدخل ملعب BMO في لوس أنجلوس.