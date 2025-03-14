رحيل الفنان الكوري هوي صونغ وسط حزن محبيه

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في وداع مؤثر، ووري المغني الراحل "هوي صونغ" الثرى وسط دموع زملائه ومحبيه، وذلك بعد أن فارق الحياة في العاشر من مارس.

وشُيّعت جنازة المغني الراحل "هوي صونغ" في السادس عشر من مارس، في تمام الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحا، بمستشفى سام سونغ في حي كانغ نام في سيول، حيث ووري الثرى في مثواه الأخير وسط حضور حزين لزملائه وأفراد أسرته وجمهوره، الذين وصل عددهم إلى حوالي مائة وثلاثين شخصا، رغم الأمطار التي هطلت في الصباح الباكر.

وبدأت مراسم التأبين بتقديم نبذة عن حياة المغني الراحل "هوي صونغ" من قبل شقيقه الأصغر، "تشيه هيوك صونغ"، حيث ألقى كلمة مؤثرة للحضور، قائلا: "رغم انتهاء حياة "تشيه هوي صونغ" الجسدية، إلا أن موسيقاه وحياته الروحية ستظلان خالدتين إلى الأبد. سيظل أخي حيا بيننا طالما أن أغانيه تُسمع وتُغنى في هذا العالم".

وفي كلمة تأبينية مؤثرة، عبّر رئيس نادي معجبي "هوي صونغ" عن حزنه العميق وقال: "لقد أهدى "هوي صونغ" جمهوره على مدار ثلاثة وعشرين عاما موسيقى كانت بمثابة أمل وسعادة وعزاء للبعض، وذلك بفضل موهبته الفريدة وصوته المميز. لطالما اعتذر "هوي صونغ" عن عدم قدرته على التعبير عن حبه وامتنانه لجمهوره بشكل كاف. لقد كنت سعيدا وفخورا بأن أكون أحد معجبي المغني "هوي صونغ". ومع انتهاء الكلمات التأبينية وعرض مقاطع فيديو لأغانيه الشهيرة، انهمر معجبوه في البكاء، وملأت أصوات نحيبهم قاعة الجنازة.

وكان "هوي صونغ" قد وُجد ميتا في شقة في حي كوانغ جين في سيول، يوم العاشر من مارس.

وخلال فترة الحداد، توافد العديد من الفنانين والمشاهير لتقديم واجب العزاء، من بينهم المغنيات "آيو" و"لي هيوري" و"يونها" و"إيلي"، والمغنون "كيم تاي او" و"كيم بوم سو" و"كي ويل" و"كي سي إم" و"يونغ تاك"، بالإضافة إلى الممثل الكوميدي "يو سي يون" والإعلامييْن "جي سانغ ريول" و"تشو سي هو". كما أرسلت فرقة "بي تي إس" و"توايس" والمغنون "زيكو" و"بارك جونغ هيون" أكاليل الزهور لتقديم التعازي.

يُذكر أن "هوي صونغ" بدأ مسيرته الفنية عام 2002 بأغنية "ألا يمكنني"، وقاد موجة موسيقى آر آند بي R&B في مشهد الموسيقى الكورية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بأغانيه الناجحة مثل "ويذ مي"، و"لقد فكرت في الزواج"، و"مرض عضال"، و"أرق".

كما كتب كلمات العديد من الأغاني الناجحة لمغنين آخرين، مثل "الرقم السري 486" لـ"يونها" و"Heaven" لـ"إيلي".