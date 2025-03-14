مبيعات ألبوم جيني الجديد روبي تتجاوز 660 ألف نسخة في الأسبوع الأول

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أعلنت شركة OA للترفيه يوم 14 مارس أن الألبوم المنفرد الكامل الأول لجيني، عضوة فرقة بلاك بينك، بعنوان "روبي Ruby"، قد حقق مبيعات تجاوزت 660 ألف نسخة في الأسبوع الأول من إصداره.

وتم بيع ما مجموعه 661,130 نسخة من تاريخ إصدار الألبوم يوم 7 مارس، وفقا لمخطط هانتو. ويعد هذا أعلى رقم مبيعات للأسبوع الأول لألبوم أصدرته فنانة منفردة في موسيقى البوب الكوري هذا العام.

واحتل الألبوم المرتبة التاسعة في مخطط "أفضل الألبومات" على Apple Music في الولايات المتحدة والمرتبة الثانية في مخطط "أفضل الألبومات" على Apple Music في أوربا بعد إصداره.

وفي الوقت نفسه، تلقت الأغنية الرئيسية "لايك جيني like JENNIE" استقبالا جيدا في الداخل والخارج، حيث احتلت المرتبة السابعة في مخطط "أفضل الأغاني اليومية عالميا" على منصة الموسيقى العالمية Spotify.

وأقامت جيني، التي تحولت من عضوة في فرقة بلاك بينك إلى فنانة منفردة، أول حفل منفرد لها في كوريا، حيث بدأت جولتها يوم 6 مارس في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم نيويورك، وأقامت حفل "The Ruby Experience" يوم 15 مارس في إنسباير أرينا في إنتشون. وقد اجتذب حفل إنتشون في ذلك اليوم حوالي 9 آلاف متفرج من جميع أنحاء العالم.