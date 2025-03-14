نقل التقنية الكورية لحفظ القطع الأثرية الجحرية إلى كامبوديا

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أعلنت هيئة التراث الكورية والوكالة الكورية لتعزيز التراث الوطني مؤخرا أنهما أكملتا دورة تدريبية على تكنولوجيا حفظ القطع الأثرية

الحجرية بمشاركة باحثين في هيئة أبسارا الكمبودية.

الجدير بالذكر أن هيئة أبسارا هي الجهاز الحكومي المسؤول عن حفظ وإدارة آثار أنغكور في كمبوديا، وقد أجرى الجانب الكوري الدورة التدريبية للباحثين الكامبوديين على مدار 3 أسابيع بدءا من الرابع والعشرين من الشهر الماضي في إطار مشروع المساهمة الإنمائية الرسمية للحفاظ على الآثار الثقافية الدولية.

واستهدفت الدورة التدريبية تعليم تقنيات العلاج الحفظي العملي، حيث تضمنت تدريبات نظرية وعملية على الخصائص الفيزيائية لأحجار معبد أنغكور وات وعملية المعالجة الوقائية للأحجار التالفة.

خاصة حاول الجانب الكوري نقل التقنية الكورية للتعزيز الهيكلي باستخدام مواد لاصقة للحفاظ على الأحجار.