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تدير مؤسسة السياحة الكورية عددا من مراكز الترويج السياحي في مختلف أنحاء البلاد ومنها مركز "هايكر غراوند" في شارع "تشونغ كيه تشون" في منطقة "جونغ كو" بالعاصمة سيول. ومؤخرا تجاوز عدد زواره التراكمي مستوى مليونين.

وتشير عبارة "هايكر" إلى تحية طيبة من كوريا إلى السياح القادمين من مختلف أنحاءالعالم بينما تشير عبارة "غراوند" إلى ساحة لعب للمسافرين الدوليين. وقد افتتح هذا المركز في شهر يوليو من عام 2022 ليصبح ساحة لعب شامل باستخدام المحتوى الكوري.

وأصبح معلما سياحيا مهما في البلاد بعد أن انتشر الحديث عنه بين الشباب في كوريا ومحبي الموجة الكورية في الخارج، حيث بلغ معدل عدد الزوار اليومي حوالي ألفين وستمائة.

يتكون المركز من 5 طوابق. ويضم الطابق الأول "هايكر وول" وهو جدار إعلامي يجسد سحر كوريا، بينما يضم الطابق الثاني ساحة تسمح للزوار بتجربة صنع مقاطع فيديو خاصة بموسيقى الكي بوب وهم يرقصون بأنفسهم.

ويضم الطابق الثالث متجرا صغيرا وغرفة للغناء واستوديو بث مباشر، مما يسمح للزوار بالاستمتاع بالثقافة الكورية العصرية في شكل محتوى واقعي. ويتم تشغيل الطابق الرابع كمتجر مؤقت يقدم المعالم السياحية المحلية المخفية في البلاد للسماح بالزوار بتجربة مجموعة متنوعة من الثقافة الكورية المناسبة للمواسم السنوية.

أما في الطابق الخامس فقد تم إنشاء مركز للمعلومات السياحية مع تراس يطل على منطقة جدول تشونغ كيه تشون، مما يوفر للزوار مساحة للاسترخاء.

وقالت المؤسسة الكورية إن مركز هايكر يحظى باستجابة رائعة من السياح المحليين والأجانب باعتباره ملعبا يمكنهم فيه الاستمتاع بمحتويات كورية متنوعة، مؤكدة أنها ستواصل استقطاب المستهلكين العالميين ليس فقط بمحتوى محلي فريد ولكن أيضا بمواد مثيرة للاهتمام تنطبق على الحياة اليومية الكورية.

واحتفالا بتجاوز عدد الزوار مليونين، تنظم الهيئة الكورية فعالية خاصة لتوزيع هدايا تذكارية على الزوار من الخامس عشر إلى العشرين من الشهر الجاري.