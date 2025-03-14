ما أكبر أسباب الضغوط النفسية عند المعاصرين؟

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تبين أن المشاكل الاقتصادية لها التأثير الأكبر على الضغوط النفسية التي يعاني منها الناس المعاصرون.

فقد أجرت شركة "بي إم آي" لاستشارات البيانات مسحا على 5 آلاف و514 مواطنا كوريا، واختار 37% منهم الصعوبات الاقتصادية كأكبر أسباب الضغوط، بينما اختار 28% منهم العلاقات الشخصية.

كما اختار 15% المشاكل الصحية، و10% العمل والدراسة، و7% الذهاب والإياب من أماكن العمل. يشار إلى أن هذه النتائج تشبه المؤشرات الاقتصادية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

فوفقا لمؤشر أذهان المستهلكين الكوريين الذي كشف عنه البنك المركزي الكوري يوم العشرين من الشهر الماضي، يزداد شعور الجمهور بعدم الأمان فيما يتعلق بالشؤون المالية لأسرهم، وعلى وجه الخصوص، برزت معدلات التضخم المرتفعة وارتفاع تكاليف الإسكان كعوامل تسهم في إضعاف ثقة المستهلكين.

وفي المسح السابق اختار 15% منهم المشاكل الصحية كأهم أسباب الضغوط. ومن الأرجح أن يعود هذا الاختيار الكبير إلى زيادة شيخوخة السكان وزيادة الأمراض المزمنة وانتشار مشاكل الصحة النفسية وما إلى ذلك.

ووفقا لنتيجة بحث معرفة وموقف المواطنين الكوريين من الصحة النفسية لعام 2024، بلغت نسبة تجربة مشاكل الصحة النفسية خلال فترة عام 74% بزيادة نسبتها حوالي 10% مقارنة مع عام 2022.

وحول أكثر طرق التغلب على الضغوط النفسية فاعلية، أجاب 29% منهم بالنوم، بينما اختار 20% التأمل والاستراحة، و19% ممارسة الرياضة و18% تناول الطعام.

وأشار مسؤول عن المسح في شركة "بي إم آي" إلى أن الأعباء الاقتصادية تعمل كأسباب رئيسية في الضغوط النفسية، موضحا أنه من المهم توفير الدعم المؤسسي وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعية إلى جانب التعامل مع الضغوط الشخصية.