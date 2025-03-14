معظم الكوريين يوافقون على ضرورة مقاعد للنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل المواصلات العامة

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هناك مقاعد خاصة بالنساء الحوامل في جميع الحافلات ومترو الأنفاق في العاصمة الكورية سيول.

وقد تم تركيب هذا النوع من المقاعد إلى جانب مقاعد النقل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، من أجل تعزيز راحة النساء الحوامل في وسائل المواصلات العامة، منذ عام 2009 في الحافلات، ومنذ عام 2013 في مترو الأنفاق.

وأدخلت بلدية سيول هذا النظام من أجل مساعدة الحوامل اللاتي لا يستطعن الحصول على مقاعد أو استخدام المقاعد المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب صعوبة التحقق من حملهن بالعين المجردة.

وتم إدخال نظام المقاعد الخاصة بكبار السن والضعاف بالتزامن مع بدء تشغيل مترو الأنفاق في سيول في عام 1980 ثم تغير اسم تلك المقاعد إلى "مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة" منذ عام 2005.

ويتم تخصيص هذه المقاعد في مترو الأنفاق وحافلات العاصمة لضمان حق التنقل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والنساء الحوامل وأولئك الذين لديهم أطفال صغار وأولئك الذين يعانون من صعوبة في الحركة بسبب إصابات أو أمراض.

وقد مر أكثر من 10 سنوات منذ تشغيل هذه المقاعد الخاصة. وأجرت وكالة "هان غوك ريسيرش" للمسوح استطلاعا مؤخرا على ألف مواطن كوري تتجاوز أعمارهم 18 عاما في جميع أنحاء البلاد للتعرف على التصورات المشتركة والاختلافات فيما يتعلق بمقاعد النساء الحوامل ومقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن معظم قطارات مترو الأنفاق تحتوي على مقعدين في كل عربة للنساء الحوامل، بينما تحتوي الحافلات على مقعد واحد أو مقعدين لكل عربة للنساء الحوامل. وفي مترو الأنفاق، هناك ستة مقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في نهاية كل عربة، وهناك مقعد أو مقعدان مخصصان لذوي الاحتياجات الخاصة في كل حافلة.

وفي المسح، وافق 9 من بين كل 10 مواطنين على ضرورة تخصيص مقاعد للنساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة في وسائل المواصلات، حيث قال 89% منهم إن مقاعد النساء الحوامل ضرورية بينما قال 91% إن مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة ضرورية.

كما أجاب أكثر من 90% من المشاركين بأن النساء الحوامل وذوي الاحتياجات الخاصة يجب أن يكون لديهم أولوية في الوصول إلى جميع المقاعد. هكذا وافق معظم المواطنين على ضرورة تخصيص هذين النوعين من المقاعد، ولكن كانت هناك اختلافات فيما يتعلق باستخدامها.

فقد أجاب 51% من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و64 عاما بأنهم استخدموا مقاعد ذوي الاحتياجات الخاصة على الرغم من أنهم ليسوا منهم. ومن ناحية أخرى، أجاب ثلاثٌ فقط من بين كل عشر نساء غير حوامل بأنهن استخدمن المقاعد المخصصة للنساء الحوامل، الأمر الذي شير إلى أن العبء النفسي الناتج عن استخدام مقاعد النساء الحوامل أكبر.

وتنفذ مؤسسة سيول للنقل العام حملة لحجز مقاعد للنساء الحوامل وتروج لشعار "اتركوها فارغة". و"السجادة الوردية" هو اسم آخر للمقاعد المخصصة للنساء الحوامل، وهو عبارة عن مقعد مميز يحتوي على غطاء وردي اللون. وهذا يعني أن النساء غير الحوامل قد يجدن استخدام مقاعد السجادة الوردية، أو المقاعد المخصصة للنساء الحوامل، أكثر صعوبة من المقاعد الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

لكن التصميمات البارزة والمتميزة لمقاعد الحوامل ليست السبب الوحيد الذي يجعل الركاب العاديين يشعرون بعبء أكبر نسبيا عند استخدامها، حيث يتعاطف الكثير من المواطنين مع الغرض والفعالية التي توفرها مقاعد نساء الحوامل، ولذلك وافق 89% من المواطنين على أن "استخدام النساء الحوامل مقاعد مخصصة لهن هو حق طبيعي".

كما وافق 83% منهم على أن سياسة المقاعد المخصصة للنساء الحوامل تسهم في حماية الفئات الاجتماعية الضعيفة. وفي عام 2024 بلغ معدل الخصوبة الإجمالي 0.75 طفل. ويقول 60% من المواطنين إن سياسة المقاعد الخاصة للنساء الحوامل تسهم في تشجيع الولادة.