جيمين يفوز بجائزة أغنية الكيبوب في حفل جوائز آيهارت راديو الموسيقية الأمريكية

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حقق كل من جيمين عضو فرقةBTS ، وفرقة ستراي كيدز، وفرقة أتيز إنجازا جديدا في عالم الموسيقى، حيث فازوا بجوائز مرموقة في حفل توزيع جوائز آيهارت راديو الموسيقية الأمريكية لعام 2025.

فقد أُعلن في 17 مارس بالتوقيت المحلي، عبر الموقع الرسمي لآيهارت راديو، عن فوز جيمين بجائزة "أغنية الكيبوب لهذا العام" عن أغنيته المنفردة الناجحة ."Who"وقد حققت هذه الأغنية نجاحا ساحقا، حيث تصدرت قوائم الاستماع ودخلت قائمة بيلبورد هوت 100 لأفضل الأغاني المنفردة الأمريكية لمدة 32 أسبوعا متتالية.

كما حصدت فرقة ستراي كيدز جائزة "ألبوم الكيبوب لهذا العام" عن ألبومها المصغر "ATE"، الذي تصدر بدوره قائمة بيلبورد 200 لأفضل الألبومات.

ولم تتوقف الإنجازات عند هذا الحد، حيث فازت فرقة أتيز بجائزة "فنان الكيبوب لهذا العام" تقديرا لجهودها وأعمالها المتميزة، وخاصة سلسلة ألبومات "GOLDEN HOUR" وجولتها العالمية الناجحة.

وفي فئة الفنانين الجدد، حصلت فرقة الفتيات آيليت على جائزة "أفضل فنان كيبوب جديد" بفضل أغنيتها الضاربة ."Magnetic"

أما جائزة "تحدي رقص الكيبوب المفضل"، والتي يتم تحديد الفائز بها عبر تصويت الجمهور، فقد ذهبت إلى يونجون من فرقة تومورو باي توغيذر عن أغنيته ""GGUM.

يُذكر أن حفل جوائز آيهارت راديو الموسيقية هو حدث سنوي تنظمه محطة آيهارت راديو الأمريكية الشهيرة، وقد انطلق لأول مرة في عام 2014، ليصبح أحد أهم الفعاليات الموسيقية في الولايات المتحدة.