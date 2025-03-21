فرقة إيزنا تظهر في المرحلة الاحتفالية لمباراة افتتاح كيا تايغرز

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تستعد فرقة الفتيات الصاعدة "إيزنا" لإضفاء أجواء من الحماس والإثارة على افتتاح موسم فريق كيا تايغرز في دوري البيسبول الكوري 2025، حيث تقدم الفرقة عرضا احتفاليا مميزا في مباراة كيا تايغرز ضد إن سي دينوز، التي ستقام في ملعب كوانغ جو كيا تشامبيونز فيلد يوم 23 مارس، وذلك في إطار سلسلة مباريات افتتاح الموسم التي يرعاها بنك شين هانSOL .

ومن المتوقع أن يشعل أداء إيزنا الملعب، حيث ستتفاعل الفرقة مع الجمهور من خلال عرض حيوي مليء بالطاقة، يجمع بين مظهرها المنعش وسحرها الجريء. ويأتي هذا الظهور بعد أربعة أشهر فقط من ترسيم الفرقة، مما يؤكد على مكانتها كواحدة من أبرز فرق الجيل الجديد في كوريا الجنوبية.

الجدير بالذكر أن إيزنا حققت نجاحا عالميا ملحوظا منذ انطلاقتها، حيث تصدرت قوائم أفضل 10 ألبومات في آي تيونز في 14 دولة، وقوائم ألبومات الكيبوب في آبل ميوزك اليابانية وراكوتين ميوزك. كما حظيت الفرقة بتغطية إعلامية واسعة من قبل وسائل الإعلام الأجنبية الرائدة.

وستواصل فرقة إيزنا، التي أصبحت حديث الساعة بين المعجبين المحليين والأجانب كأحدث الوافدين، نشاطها الفني المكثف، حيث تستعد لإطلاق أول أغنية رقمية لها بعنوان "SIGN" في 31 مارس.