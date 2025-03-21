توايس، تتألق كفرقة رئيسية في مهرجان الموسيقى الأمريكي الضخم لولابالوزا شيكاغو

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ستتصدر فرقة الفتيات الكورية الجنوبية "توايس" فعاليات مهرجان الموسيقى الضخم "لولابالوزا شيكاغو"، الذي سيقام في غرانت بارك في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة من 31 يوليو إلى 3 أغسطس بالتوقيت المحلي.

وأعلن مهرجان لولابالوزا عن قائمة الفنانين المشاركين في فعاليات هذا العام، بما في ذلك فرقة توايس، عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي في 18 مارس.

ومهرجان لولابالوزا هو حدث موسيقي ضخم انطلق في شيكاغو عام 1991، ويقام حاليا في العديد من الدول حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وتشيلي والبرازيل. ومن المتوقع أن يستقطب مهرجان لولابالوزا شيكاغو هذا العام حوالي 115 ألف متفرج يوميا.

وبالإضافة إلى فرقة توايس، تضم قائمة الفنانين المشاركين في المهرجان هذا العام فرقة "إكسديناري هيروز" وفرقتي "بوي نكست دور" و"كيك فليب" وفرقة الفتيات "كاتس آي".