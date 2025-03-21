عائشة شين غي بُم: المسلمون عائلة واحدة

الأستاذة "شين غي بُم"، واسمها العربي "عائشة"، تقول إنها نشأت في أسرة مسيحية، وظلّت تدرس منذ صغرها الثقافات والأديان وتهتم بالعقيدة بوجه خاص، ثم بدأت تقرأ القرآن في تطبيق على الهاتف، وبالتالي قررت اعتناق الإسلام.

وتضيف عائشة أن أسرتها، خاصة والدها، احترموا قرارها باعتناق الإسلام، لكنهم فقط يقلقون عليها، خاصة مع رؤيتها وهي ترتدي الحجاب وتصلي.

وتتحدث "غي بُم" عن صيام شهر رمضان المبارك كمسلمة كورية، وتقول إنها تستطيع العثور بسهولة على الطعام الحلال، وبالتالي فهي لا تشعر بصعوبات في الصيام.

كما تتحدث عن أول انطباع لديها نحو اللغة العربية، وكيف تدرسها حاليا، موضحة أنها تدرس اللغة العربية في معهد متخصص وأيضا من خلال تبادل الحوار مع أصدقاء عرب.

وتضيف عاشة أن خطيبها العراقي يساعدها في تعلم اللغة العربية، وهي من جانبها ترغب في تجربة كل ما يتعلق بالثقافة العراقية خاصة المأكولات العراقية.









وتشرح الأستاذة عائشة عن عملها كمترجمة قانونية باللغة الإنغليزية، وسعيها لأن تصبح مترجمة قانونية باللغة العربية.

وتقول أيضا إن أكثر ما جذبها للإسلام هو أن العقيدة ليست صعبة، وأن كل شيء عملي، وأن المسلمين مثل عائلة واحدة، موضحة أن أصعب ما تواجهه كمسلمة كورية هو إدراك الكوريين للإسلام، وتعرب عن تمنياتها بأن ينتشر الإسلام في كوريا.

المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".