موافقة مجلس الوزراء الكوري على مشروع إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا

وافق مجلس الوزراء الكوري على مشروع إقامة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا التي تعد الدولة الوحيدة التي لم تقم معها هذه العلاقات من بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وعقدت الحكومة الكورية اجتماعا لمجلس الوزراء في مجمع سيول للمكاتب الحكومية حيث تمت الموافقة على المشروع الذي تقدمت به وزارة الخارجية. يشار إلى أن الحكومة كانت تخطط للموافقة عليه في الاجتماع الذي عقدته يوم الـ11 من الشهر الجاري إلا أنها قررت تأجيل اتخاذ قرار بسبب تدهور الوضع في سوريا بشكل مؤقت.

ونتيجة لقرار الحكومة، صار لدى كوريا الجنوبية علاقات دبلوماسية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي يبلغ عددها مائة وإحدى وتسعين دولة باستثناء الكوريتين.

وبهذا أصبحت سوريا الدولة رقم لمائة وأربعة وتسعين التي تقيم علاقات دبلوماسية مع كوريا، بما في ذلك 3 دول غير أعضاء في الأمم المتحدة وهي الفاتيكان وجزر كوك ونيوي.