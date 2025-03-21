افتتاح معهد سيجونغ للغة الكورية في المنامة

تم افتتاح معهد سيجونغ للغة الكورية في جامعة بوليتكنك البحرين مؤخرا حيث حضر السفير الكوري لدى المنامة "كو هون سانغ" والرئيس التنفيذي للجامعة البحرينية البروفسور "كيران أوكوهان" حفل افتتاح مكتب المعهد الكوري في العاصمة المنامة الذي أقيم يوم الـ 25 من شهر فبراير الماضي.

الجدير بالذكر أن السفارة الكورية والجامعة البحرينية كانتا قد أبرمتا مذكرة للتفاهم في شهر سبتمبر من عام 2024 من أجل افتتاح المعهد في الجامعة وتعزيز التعاون في تفعيل التبادلات التعليمية والثقافية بين البلدين.

ومن المتوقع مع افتتاح هذا المعهد أن يتم افتتاح فصول للغة الكورية لعامة الجمهور والطلاب في الجامعة البحرينية، مما سيوسع الفرص أمام مواطني مملكة البحرين لتجربة وتعلم اللغة الكورية.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الجامعة إن إنشاء معهد سيجونغ هناك إنجاز مهم يوفر منصة لنقل المعرفة والتبادل الثقافي للمؤسسات التعليمية والطلاب بين البلدين. وأضاف أن إطلاق المعهد سيسهم في توسيع التعاون الأكاديمي، والبرامج المشتركة مع مؤسسات التعليم العالي المحلية، وفهم أعمق للغة والثقافة الكورية.

ومن جانبه، أشاد السفير الكوري بدعم جامعة بوليتكنك البحرين لإنشاء معهد سيجونغ، وقال إن هذا سيكون بمثابة معلم آخر في الصداقة بين البلدين. وتوقع أن تكون هذه فرصة لزيادة التعاون الثقافي والأكاديمي وتعزيز التعاون الشامل بين البلدين في المستقبل.