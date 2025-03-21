توقيع اتفاقية للتعاون بين وكالتي الفضاء الكورية والسعودية

وكالة الفضاء الكورية الجنوبية مؤخرا إنها أرسلت وفدا مكونا من 12 شركة كورية ذات صلة إلى العاصمة السعودية الرياض حيث وقعت اتفاقية للتعاون مع نظيرتها السعودية من أجل تعزيز التعاون بينهما في مجال علوم الفضاء.

وتتضمن اتفاقية العمل التي أُبرمت يوم الحادي عشر من الشهر الجاري التعاون بين الوكالتين في مجالات تكنولوجيا الفضاء العميق والاتصالات، وبرامج رحلات الفضاء البشرية، وإطلاق الأقمار الاصطناعية والحمولات، بالإضافة إلى مبادرات بناء القدرات في مجال العلوم والهندسة الفضائية.

كما نظمت الوكالتان ندوة كورية سعودية للتعاون في الفضاء من أجل الترويج للشركات الكورية للفضاء وبناء مشاركة مع الشركات السعودية المعنية، وشرح الجانب الكوري عمليات تطوير الأقمار الاصطناعية والأقمار الاصطناعية الصغيرة وحلول تحليل الفيديو وخدمة الإطلاق وقطع غيار الأقمار الاصطناعية وخدمة المحطات الأرضية إلى جانب مجالات التعاون المتبادل.

وقال "يون يونغ بين" رئيس وكالة الفضاء الكورية إن التعاون في الفضاء بين البلدين سيسهم على المدى القصير في تنمية الصناعات ذات الصلة بينهما، وسيتيح على المدى الطويل نموذجا مهما للتعاون في قيادة مستقبل صناعة الفضاء العالمية بشكل مشترك.