نفاذ بون ورلد للطعام الكوري إلى الدول العربية

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وقّعت شركة بون ورلد الكورية مذكرة تفاهم مع مجموعة "جوي" يوم االـ14 من الشهر الجاري من أجل أعمال الامتياز التجاري لها في السعودية وقطر والإمارات الأمر الذي سيسهم في نشر الطعام الكوري في الدول العربية.

تعد مذكرة التفاهم قرارا استراتيجيا يعكس اتجاه المستهلكين العرب إلى حب المنتجات الغذائية الصحية والمتزنة مع زيادة طلبياتهم للطعام الكوري. وتخطط الشركة الكورية لتقديم مختلف الأطعمة الكورية المناسبة لذوق العرب وخصائصهم الثقافية مع الحفاظ على هوية علامتها التجارية.

يذكر أن مجموعة جوي تتخذ من قطر مقرا لها، وهي متخصصة في استيراد وتوزيع المنتجات الغذائية، حيث تقوم بتوزيع حوالي ألف و200 نوع على ألف و200 متجر في قطر.

كما تدير العلامة "رامين" للمطاعم في قطر والسعودية لتلعب دورا في تقديم الطعام الكوري إلى المستهلكين العرب. خاصة تخطط للتعاون الاستراتيجي مع شركة بون ورلد الكورية من أجل تعزيز مكانة علامة الشركة الكورية هناك اعتمادا على تفهمها لاتجاه المطاعم واحتياجات المستهلكين في أسواق الشرق الأوسط.

الجدير بالذكر أن الشركة الكورية ظلت تعمل على تعزيز مكانة الطعام الكوري في الأسواق العالمية منذ عام 2022 تحت شعار "مساعدة شعوب العالم على تعزيز الصحة باستخدام الطعام الكوري الصحي"، حيث تدير حاليا عددا من متاجرها في 15 دولة حول العالم.