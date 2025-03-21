أعد المتحف الوطني الكوري للحروف العالمية برامج تعليمية متنوعة تركيزا على الأنشطة الإبداعية بمناسبة بدء الفصل الدراسي الجديد. وتستهدف هذه البرامج الأطفال قبل سن المدرسة وحتى المراهقين، وستستمر حتى السابع والعشرين من شهر يونيو القادم.

وموضوع هذه البرامج هو مصر. فمن البرامج الرئيسية: الاستماع إلى اللغة الهيروغليفية المصرية من خلال القصص الخيالية للأطفال الصغار، وكتابة الهيروغليفية المصرية على ورق البردي لطلاب الصف الأول والثاني في المدارس الابتدائية، والتعلم فيما يتعلق بمنهج التاريخ العالمي، وصنع الأختام الهيروغليفية لطلاب المدارس المتوسطة والثانوية.

بالإضافة إلى ذلك، يخطط المتحف الوطني لإضافة عناصر تجربة مثيرة للاهتمام تكون مناسبة لكل فئة عمرية لتعزيز الإبداع والفضول لدى الأطفال والمراهقين.

والبرنامج المخصص للأطفال الصغار عبارة عن برنامج تعليمي تجريبي يتواصل فيه الأطفال والمعلمون من خلال قصص خيالية إبداعية، بحيث يمكن للأطفال المشاركين استكشاف الآثار المصرية القديمة بشكل طبيعي من خلال الاستماع إلى القصص الخيالية، والإجابة عن الأسئلة، ومشاركة الآراء.

كما يتم تنظيم برنامج "مغامرة مع الحروف المصرية" خصيصا للتلاميذ في الصفيْن الأول والثاني في المدارس الابتدائية، بحيث يمكنهم أن يتعلموا الحروف الهيروغليفية المصرية وأن يصبحوا كتابا مصرييين قدماء باستخدام أوراق البردي ولوحات الألوان كأدوات لكتابة اللغة الهيروغليفية بأنفسهم.

أما برنامج "حجر رشيد، المفتاح السري للهيروغليفية"، فيستهدف مجموعات المراهقين، باعتباره برنامجا تعليميا يربط بين تعلم الكتابة المصرية ودروس التاريخ ونقش الهيروغليفية على أحجار الأختام، الأمر الذي سيسهم في زيادة اهتمام الأطفال والمراهقين الكوريين بالحروف المصرية القديمة وتنمية أفكارهم الإبداعية.