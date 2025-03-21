فرقة ستراي كيدز تحتفل بالذكرى السابعة لتأسيسها بإصدار أغنية منفردة جديدة تتضمن أغنيات فرعية للأعضاء

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احتفالا بمرور سبع سنوات على ترسيمهم، أعلنت فرقة ستراي كيدز عن إطلاق أغنية رقمية منفردة جديدة بعنوان"Mixtape: dominATE”، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم 21 من هذا الشهر، وفقا لما صرحت به شركة JYP للترفيه.

وتأتي هذه الأغنية المنفردة، التي تحمل عنوان Mixtape: dominATE " "، كهدية خاصة من الفرقة لمعجبيها بمناسبة الذكرى السابعة لتأسيسهم، والتي تصادف يوم 25 من هذا الشهر.

وتتضمن الأغنية المنفردة خمس أغنيات، من بينها النسخة الكورية من الأغنية الرئيسية "GIANT"، بالإضافة إلى أربع أغنيات فرعية أخرى. وقد تم تسجيل الأغنية الرئيسية بكلمات كورية، وهي في الأصل أغنية من الألبوم الياباني الكامل الثاني للفرقة.

ويقدم عضوا الفرقة، تشانغ بين وI.N، أداء راب قويا وغناء عذبا في أغنية "Burnin' Tires"، بينما ينسجم صوت لِي نُو وصونغ مين في أغنية "CINEMA" لتقديم أداء متناغم. أما في أغنية ""Truman، فيقدم هان وفيليكس أداء راب قويا، بينما يقدم بانغ تشان وهيونجين أغنية ذات أجواء ناضجة وحسية بعنوان "ESCAPE".

ومن المقرر أن يقدم أعضاء الفرقة عروضا لأغنياتهم الجديدة لأول مرة خلال جولتها العالمية "dominATE"، والتي ستستأنف في سانتياغو في تشيلي في الفترة من 27 إلى 28 من هذا الشهر.

وستجوب هذه الجولة العالمية 34 منطقة حول العالم، وستتضمن عروضا في ملاعب كبيرة في أمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية واليابان وأوربا، وذلك حتى نهاية شهر يوليو. ومن المتوقع أن تجذب الفرقة ما مجموعه 2.2 مليون متفرج خلال هذه الجولة، مما قد يسجل رقما قياسيا جديدا في تاريخ الكيبوب من حيث عدد الجمهور في جولة واحدة.