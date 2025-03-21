عضوات نيوجينز NJZ يعربن عن استيائهن من قرار المحكمة بتقييد أنشطتهن المستقلة

في تصريحات لمجلة تايم الأمريكية، أعربت عضوات فرقة نيوجينز (الاسم الجديد NJZ) عن استيائهن الشديد من قرار المحكمة الذي يقيد أنشطتهن المستقلة. وأوضحن في تصريحاتهن التي نشرتها المجلة في 22 من الشهر الجاري بالتوقيت المحلي: "نشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة. ولا نعتقد أن صناعة الكيبوب ستشهد تغييرا جذريا بين عشية وضحاها. وبالمقارنة مع ما مررنا به حتى الآن، نعتبر هذا القرار مجرد مرحلة أخرى في مسيرتنا".

وأضافت العضوات: "قد تكون هذه هي الحقيقة السائدة في كوريا، لكننا نؤمن بشدة بضرورة التغيير والنمو. يبدو أن كوريا تسعى لجعلنا روادا في إحداث تغيير جذري".

ومن جانبها، أعربت شركة آدور، التي حصلت على حق إدارة نيوجينز حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى الأصلية، عن أسفها لوصول القضية إلى أروقة المحكمة. وفي تصريح لمجلة تايم، أكدت الشركة: "إذا عادت العضوات إلى شركة آدور، سنتمكن من تبديد سوء الفهم بشكل كامل".

وتأتي هذه التصريحات بعد أن أصدرت المحكمة قرارا في اليوم السابق بقبول طلب شركة آدور بإصدار أمر قضائي بالحفاظ على وضعها كشركة إدارة نيوجينز، ومنع العضوات من إبرام عقود إعلانية مع شركات أخرى. وبناء على هذا القرار، لن تتمكن عضوات نيوجينز من القيام بأنشطة موسيقية مستقلة دون موافقة آدور حتى صدور الحكم النهائي في الدعوى الأصلية.

يذكر أن نيوجينز كانت قد أعلنت في نوفمبر من العام الماضي عن رغبتها في إنهاء عقدها مع آدور، مستندة إلى ما وصفته بـ"عدم الوفاء بالالتزامات". وأكدت العضوات أنهن سيطعن في قرار المحكمة، وسيواصلن النزاع في الدعوى الأصلية، والتي تحمل عنوان "دعوى إثبات صحة العقد الحصري".