محاولة سرقة أسهم جونغكوك من BTS بانتحال شخصيته

وفقا لصناعة الموسيقى في 22 مارس، سُرق 33,500 سهم من أسهم شركة هايب التي يملكها جونغكوك في يناير من العام الماضي، بعد فترة وجيزة من تجنيده في الجيش. وتُقدر قيمة الأسهم المسروقة بحوالي 8.4 مليار وون كوري بالأسعار الحالية لأسهم هايب.

قام الجاني بانتحال شخصية جونغكوك لفتح حساب أوراق مالية بشكل غير قانوني، ثم نقل الأسهم التي يملكها جونغكوك وبيعها بشكل غير قانوني. ومن بين 33,500 سهم مسروق، تم نقل 33,000 سهم إلى حساب جديد، بينما تم بيع 500 سهم إلى طرف ثالث.

وأوضحت شركة بيغ هيت ميوزيك أنه تم اتخاذ إجراءات مثل تجميد الدفع فور اكتشاف الضرر، مما منع وقوع ضرر فعلي.

وقالت بيغ هيت ميوزيك في ذلك اليوم: "فور علم الشركة والفنان بالجريمة، اتخذنا إجراءات لمنع الضرر الفعلي، مثل تجميد الدفع للحساب وإجراءات الاسترداد".

ورفع جونغكوك أيضا دعوى مدنية للمطالبة بإعادة 500 سهم تم بيعها إلى طرف ثالث في عام 2024. وقضت محكمة غرب سيول الجزئية الشهر الماضي بضرورة إعادة الطرف الثالث الأسهم إلى جونغكوك.

ومع ذلك، لم يتم القبض على الجاني الذي انتحل شخصية جونغكوك حتى الآن.

وأوضحت بيغ هيت ميوزيك: "بالإضافة إلى الإجراءات القانونية، اتخذنا أيضا إجراءات لمنع تكرار الحادث من خلال وضع تدابير لتعزيز أمن المعلومات الشخصية والمعلومات المتعلقة بالأجهزة للفنان".

وفي غضون ذلك، من المقرر أن يتم تسريح جونغكوك، الذي تم تجنيده في الجيش في ديسمبر 2023، في يونيو القادم.