قوة أون هيوك الجماهيرية: بيع جميع تذاكر حفله المنفرد في سيول

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أظهر أون هيوك من سوبر جونيور قوة جماهيرية هائلة، حيث حقق حفله المنفرد الأول في كوريا الجنوبية، "EUNHYUK LIVE TOUR 2025 -Limitless: Time- Special in SEOUL"، الذي سيقام في قاعة أولمبياد أولمبيك بارك في سيول يومي 5 و6 أبريل، بيع جميع التذاكر فور فتحها. ونظرا للإقبال الكبير من المعجبين، أعلنت شركة ODE للترفيه عن فتح مقاعد إضافية ذات رؤية محدودة.

يأتي هذا النجاح بعد أن بدأ أون هيوك أنشطته الفنية المنفردة بقوة، حيث أصدر ألبومه المنفرد الأول "EXPLORER" في يناير الماضي، بعد 20 عاما من ظهوره الأول. وفي فبراير، عزز مكانته في السوق العالمية بإصدار أول ألبوم مصغر منفرد له بعنوان "TIMESCAPE" في اليابان. وقد لاقت جولته اليابانية، "EUNHYUK LIVE TOUR 2025 -Limitless: Time- in Japan"، التي شملت 5 مدن، استقبالا حارا من المعجبين المحليين.

وبعد اختتام جولته اليابانية في يوكوهاما، يستعد أون هيوك لاختتام جولته الكبرى في سيول، حيث يحمل هذا الحفل أهمية خاصة كونه أول حفل منفرد له في كوريا. ومن المتوقع أن يكون هذا العرض، الذي تم التخطيط له كامتداد للجولة اليابانية، عرضا أكثر روعة وإخراجا متنوعا. ونظرا لأنه سيقدم الموسيقى والأداء الذي أعده لفترة طويلة، فمن المتوقع أن تكون لحظات لا تُنسى للمعجبين المحليين أيضا.

وفي سياق متصل، سيتم فتح حجوزات تذاكر المقاعد ذات الرؤية المحدودة لحفل "EUNHYUK LIVE TOUR 2025 -Limitless: Time- in Japan" في 27 مارس، ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات في الإعلان الرسمي.