الممثل كيم سو هيون يلغي لقاء مع معجبيه في تايوان وسط اتهامات بمواعدة قاصر

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أعلنت شركة سيفن إليفن تايوان على وسائل التواصل الاجتماعي يوم 25 مارس عن "إشعار تغيير لقاء المعجبين بكيم سو هيون" قائلة: "تم إلغاء لقاء المعجبين بكيم سو هيون، الذي كان من المقرر عقده في 30 مارس، بسبب استحالة حضور الممثل نتيجة لتعديل جدوله".

وقد كان هذا اللقاء الجماهيري حدثا عاما يجذب الاهتمام باعتباره أول لقاء عام له بعد ظهور شائعات عن علاقة كيم سو هيون مع كيم سيه رون.

ووفقا لوسائل الإعلام الأجنبية، يُقال إن غرامة الإخلال بالعقد للقاء المعجبين تبلغ 30 مليون دولار تايواني، أي ما يعادل 1.3 مليار وون كوري.

وفي 10 مارس، أثارت قناة اليوتيوب "معهد غارو سيرو" شكوكا حول علاقة كيم سو هيون مع كيم سيه رون منذ أن كانت قاصرا، ونشروا صورا لهما معا، مما أثار جدلا.

وعلى إثر ذلك، صرح جانب كيم سو هيون بأن علاقته مع كيم سيه رون كانت حقيقة، لكنها حدثت بعد أن أصبحت بالغة، كما اتهموا كيم سي يي، رئيس معهد غارو سيرو، بالابتزاز وغير ذلك من التهم.