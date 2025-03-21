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بعد غياب امتد عاما، عادت فرقة TNX إلى الساحة الفنية. وفي عرض عودتهم الذي أقيم بعد ظهر يوم 26 في قاعة YES24 Wonderlock في منطقة سوديمون في سيول، عبرت الفرقة عن طموحها قائلة: "الوقت الطويل الذي انتظره معجبونا لم يذهب سدى، نحن متشوقون لعرض النمو الذي حققناه خلال تلك الفترة".

ألبوم TNX المصغر الرابع، الذي يحمل عنوان "For Real?"، يستكشف موضوع الحب من خلال مزيج متنوع من الأنواع الموسيقية. وقد شارك جميع أعضاء الفرقة في كتابة وتأليف وإنتاج الأغاني، مما يعكس تطورهم الموسيقي. ويتخطى الألبوم قصص الحب التقليدية، ويغوص في الجوانب الصادقة لشخصيات الأعضاء. وقد علق العضو تشيه تيهون قائلا: "أعتقد أن هذا الألبوم يحمل معنى خاصا بالنسبة لنا، نظرا للوقت الطويل الذي استغرقناه في التحضير له".

تتميز الأغنية الرئيسية، التي تحمل نفس عنوان الألبوم"For Real?"، بإيقاع الطبول القوي وألحان الغيتار الجذابة. وتعبر الأغنية بذكاء عن الإثارة التي تصاحب بداية الحب، والارتباك الذي يتخلله، مع كلمات مباشرة ومرحة تجسد اللهفة والحاجة إلى الحب. وأضاف تشون جون هيوك: "بما أن الكوريين يستخدمون عبارة "آه حقا" بشكل متكرر في حياتهم اليومية، أعتقد أن العنوان سيلقى صدى لدى الكثيرين. كما أدعوكم لمشاهدة الرقصات المباشرة التي تتناغم مع كلمات الأغنية".

وقد أنتج أعضاء الفرقة هذا الألبوم بأنفسهم بالكامل. وعلّق أون هوي قائلا: "بعد اختيار الأغنية الرئيسية، أولى الرئيس ساي اهتماما كبيرا بالألبوم وأجرى العديد من التعديلات. ومع ذلك، أرسلت إليه رسالة نصية مطولة أقول فيها: "نرجو منك أن تضع ثقتك فينا". وكان رده "سأثق بكم، هيا بنا نمضي قدما"، مصدر قوة كبير بالنسبة لنا".

وفيما يتعلق بوصف أغانيهم بأنها "أغاني حب على طريقة "TNX، أوضح الأعضاء: "بعد التفكير في طريقة لتقديم أغنيات حب خاصة بنا بشكل غير تقليدي، أدركنا أننا نظهر جانبا شابا وغير متمرس في الحب. لذلك، قمنا بدمج شخصياتنا في الأغاني".

وقد تم إطلاق الألبوم "For Real؟" على مختلف منصات الموسيقى الرقمية في الساعة 6 مساء من ذلك اليوم.