الحلقة الأولى: الاستقلال

15 أغسطس 1945، الاستقلال

في الخامس عشر من أغسطس لعام 1945، أعلنت اليابان استسلامها غير المشروط، وبذلك انتهت الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء، وحصلت كوريا على استقلالها. ولكن استقلال كوريا لم يكن مجرد نتيجة لعوامل خارجية، لم يكن هدية أتتها مجانًا دون جهد، بل كان نتيجة جهود مضنية وتضحيات غير عادية وصعوبات عديدة تحملها المشاركون في حركة الاستقلال الكوري طوال الأعوام الخمسة وثلاثين التي قضتها كوريا تحت قهر الاستعمار الياباني.

المواجهة السلمية لقهر الاستعمار الياباني – حركة الأول من مارس

في الأول من مارس عام 1919، اتحدت طوائف الشعب العديدة التي كانت تصرخ مطالبة بالاستقلال في مظاهرات سلمية واسعة النطاق تعلن استقلال البلاد، فيما عرف تاريخيًّا باسم: حركة الأول من مارس.





" حركة الأول من مارس في ذلك الوقت كانت بمثابة إعلان للعالم أجمع أن كوريا تطالب باستقلالها عن طريق المقاومة السلمية"

-(جونغ جيه-وو 정재우) المراسل بكي بي إس-





إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة

بعد انطلاق حركة الأول من مارس، احتدمت المشاعر الوطنية المطالبة بالاستقلال. وهو ما ترتب عليه إنشاء الحكومة الكورية المؤقتة في شانغهاي في شهر أبريل من نفس العام، وبدأت بذلك الجهود الدبلوماسية لمطالبة المجتمع الدولي بالاعتراف بشرعية حركة الاستقلال الكوري.





نضال لا ينتهي من أجل الاستقلال

في ديسمبر من عام 1941 هاجمت اليابان ميناء بيرل هاربور الأمريكي، وبدأت بذلك حرب المحيط الهادئ، واستُغلت كوريا كمنطقة أساسية لتصنيع ما تحتاجه من أسلحة ومتاع للحرب، وهو ما ترتب عليه الاستيلاء على المواد الخام والمواد الغذائية في كوريا من أجل استخدامها في الحروب اليابانية. ولكن نضال الشعب الكوري لم يتوقف رغم ذلك، وقد نجحت هذه الجهود المضنية في إيصال معاناة كوريا للمجتمع الدولي، وهو ما ظهرت نتيجته في إعلان مؤتمر القاهرة الذي ناقش مسألة استقلال كوريا في نوفمبر 1943.





الاستقلال، نقطة انطلاق جديدة لكوريا

في الخامس عشر من أغسطس لعام 1945، حصلت كوريا على استقلالها. وكانت هذه نتيجة نضالها المستمر لظلم الاستعمار بمختلف صوره وقنواته. وكان هذا الاستقلال الذي تحقق بدماء مناضلي الشعب الكوري بمثابة نقطة انطلاق جديدة لكوريا.