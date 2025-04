أغنية سيفن لجونغكوك تتصدر قائمة أفضل تعاون كوري بوب وراب في أمريكا

تم اختيار أغنية "سيفن "Seven الناجحة لجونغكوك من فرقة BTS ، والتي شاركت فيها مغنية الراب لاتو، كأفضل أغنية تعاون بين موسيقى البوب الكوري وموسيقى الراب، وذلك وفقا لوسيلة إعلام أمريكية. وقد تصدرت أغنية جونغكوك المنفردة "سيفن" قائمة "أفضل 15 تعاونا بين موسيقى البوب الكوري والراب على الإطلاق" التي نشرتها مجلة الثقافة الشعبية الأمريكية كومبلكس في 28 من شهر مارس الجاري بالتوقيت المحلي.

وعلقت كومبلكس قائلة: "من الصعب تخيل تعاون أكثر فعالية بين موسيقى البوب الكوري والراب من هذا"، وأضافت: "نقل جونغكوك ببراعة الرغبة في أن يكون مع حبيبته كل يوم بصوته القوي، بينما قدمت لاتو كلمات مليئة بالطاقة والمرح".

ومن الجدير بالذكر أن قائمة "أفضل 15 تعاونا بين موسيقى البوب الكوري والراب على الإطلاق" تضمنت ما مجموعه 5 أغنيات منفردة وجماعية لفرقة BTS، بما في ذلك أغنية "سيفن". واحتلت أغنية "أون ذا ستريت "on the street التي أصدرها جايهوب بالتعاون مع مغني الراب الشهير جيه كول المرتبة الرابعة، بينما احتلت أغنية "إل في باغ"LV Bag التي تعاون فيها مع مغنيي الراب دون توليفير وفاريل ويليامز المرتبة الرابعة عشرة، ليتم إدراج أغنيتين له في القائمة.

وبالإضافة إلى ذلك، احتلت أغنية "باتر "Butter ريمكس التي أصدرتها فرقة BTS بالتعاون مع مغنية الراب ميغان ذي ستاليون المرتبة الثامنة، بينما احتلت أغنية "تشانج" Change التي تعاون فيها آر إم مع مغني الراب والي المرتبة الحادية عشرة.

وفي الوقت نفسه، تم اختيار 3 أغنيات لفرقة بلاك بينك، بما في ذلك أغنيات منفردة وجماعية. واحتلت أغنية "إكسترا إل "ExtraL التي أصدرتها جيني مع مغني الراب الصاعد دويتشي المرتبة الخامسة، وهي أعلى مرتبة بين الأغنيات المختارة. كما احتلت أغنية "بيت يو وانا "Bet You Wanna التي تعاونت فيها بلاك بينك مع مغنية الراب كاردي بي المرتبة السابعة، بينما احتلت أغنية "فك أب ذا ورلد "FXCK UP THE WORLD التي تعاونت فيها ليسا مع مغني الراب فيوتشر المرتبة التاسعة.

واحتلت أغنية "دكتور بيبر" Doctor Pepper لدي جي ديبلو والتي شاركت فيها سي إل CL من فرقة تو إي ني ون المرتبة الثانية. كما شارك في الأغنية مغنيا الراب ريف راف وأوجي ماكو. واحتلت أغنية "نيليريليا" لجي دراغون ومغنية الراب ميسي إليوت المرتبة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، احتلت أغنية "هانغ أوفر Hangover" لـساي وأسطورة الهيب هوب سنوب دوغ المرتبة السادسة، وأغنية "سوجو "SOJU لـمغني الراب بارك جاي بوم وتو تشينز المرتبة الثالثة عشرة، وأغنية "ستراتيجي "Strategy لفرقة توايس وميغان ذي ستاليون المرتبة الخامسة عشرة.