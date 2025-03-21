فرقة الفتيات أرتيميس تؤجل إصدار أغنيتها المنفردة بسبب تداعيات حرائق الغابات

في أعقاب حرائق الغابات الأخيرة التي اجتاحت منطقة يونغ نام، أعلنت فرقة الفتيات أرتيميس عن تأجيل موعد إصدار ألبومها المنفرد الجديد. وأوضحت شركة مودهاوس للترفيه، المسؤولة عن إدارة الفرقة، في بيان صدر يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر، أن تأجيل الإصدار يشمل الأغنية المنفردة برن Burn، التي كان من المقرر إطلاقها في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لليوم السابق.

وأكدت الشركة في بيانها أن "الموعد الجديد للإصدار سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق"، معربة عن "خالص تعازيها لجميع المتضررين من حرائق الغابات". وكانت فرقة أرتيميس قد بدأت بالفعل الترويج لأغنيتها الجديدة من خلال تقديمها في حفل موسيقي أقيم مؤخرا، إلا أن تداعيات حرائق الغابات واستمرار سقوط الضحايا دفع الفرقة إلى اتخاذ قرار بتأجيل الإصدار. ويُعتقد أن هذا القرار جاء لتجنب أي سوء فهم محتمل قد ينجم عن عنوان الأغنية "برن"، الذي يعني "يحرق".

وفي ختام البيان، أعربت شركة مودهاوس عن "تقديرها لجهود جميع المسؤولين في شركات التوزيع والمبيعات الذين تعاونوا معها"، وأضافت: "كما نود أن نعرب عن خالص امتناننا لجميع معجبينا الذين تفهموا قرار تأجيل الإصدار".

من الجدير بالذكر أن حرائق الغابات التي تسببت في أضرار جسيمة في منطقة شمال كيونغ سانغ قد تم إخمادها في البداية بعد أسبوع من اندلاعها في الثامن والعشرين من هذا الشهر، إلا أنها اشتعلت مرة أخرى في مدينتي آن دونغ وأوي سونغ خلال الليل، مما استدعى تدخل السلطات لإخمادها مجددا. ووفقا لبيانات المقر المركزي لإجراءات السلامة والكوارث، فقد بلغ عدد الضحايا حتى الساعة الرابعة من مساء هذا اليوم 75 شخصا، من بينهم 30 قتيلا و45 مصابا.