فنانون كوريون أضاؤوا القرن الحادي والعشرين: بي تي إس وساي وآي يو في الطليعة

احتفى عالم الموسيقى بنجوم كوريا الجنوبية الذين أضاؤوا القرن الواحد والعشرين، حيث تصدرت فرق مثل فرقة البوب الكورية الجنوبية "بي تي إس" و"ساي" و"آي يو" قائمة الفنانين المحليين الأكثر تأثيرا. وفي تقرير صادر عن موقع إيزم IZM الإلكتروني لنقد الموسيقى، تم الكشف عن نتائج استطلاع شمل 31 ناقدا ومنتجا موسيقيا، أسفر عن اختيار 25 فنانا نشطا على مدار 25 عاما، من عام 2000 وحتى العام الماضي.

وشملت القائمة المختارة أسماء لامعة مثل بي تي إس وساي وآي يو، بالإضافة إلى فرق وفنانين آخرين مثل كراينغ نات، واي بي، جاوريم، لي هيوري، كيم بوم سو، بارك هيو شين، بوا، دونغ بانغ شين كي، إبيك هاي، دايناميك ديو، يونها، بيغ بانغ، ووندر غيرلز، غيرلز جينيريشن، تو إن إي ون، بنزينو، جيكو، جانغ بوم جون، أكميو، جانابي، توايس، وبلاك بينك.

وقد علق ناقد الموسيقى الشعبية إم جين مو على فرقة بي تي إس قائلا: "إن التقدم إلى المسرح العالمي هو جوهر DNA فرقة بي تي إس. لقد حقق الكي بوب إنجازا عظيما من خلال التحول إلى ظاهرة عالمية بفضلهم. ومنذ ذلك الحين، دارت محاولات الكي بوب المختلفة، المرئية والسمعية واللمسية، حولهم". وأضاف: "لقد قلصوا المسافة مع بيلبورد وغرامي، التي كانت تبدو بعيدة جدا، إلى حد كبير".

من جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لشركة إيزم، سو سونغ غيون، عن ساي: "بفضل أغنية 'كانغنام ستايل' التي احتلت المرتبة الثانية في مخطط بيلبورد للأغاني المنفردة لمدة سبعة أسابيع، مهد الكي بوب الطريق للتقدم في جميع أنحاء العالم، وبالتالي سجل صفحة مشرقة في تاريخ الموسيقى الشعبية الكورية".

كما تم تكريم آي يو، المغنية التي تحظى حفلاتها في الملعب الأولمبي الرئيسي وملعب كأس العالم في سيول بحضور جماهيري كامل باستمرار، والتي تعمل أيضا كممثلة، ضمن هذه القائمة المرموقة.