بداية أبريل مع مهرجان سيمفوني كبير في سيول





عادة يعتبر أبريل شهرا مناسبا للتجول في مختلف الحقول والجبال للاستمتاع بمشاهدة النباتات الخضراء والزهور الربيعية الساحرة.

ولهذا تقوم الحكومات المحلية في كوريا بتنظيم فعاليات ثقافية ربيعية لاستقطاب السياح. لكن العاصمة سيول تحاول استقطاب الزوار من خلال تنظيم مهرجانين موسيقيين كبيرين في هذا الشهر الربيعي الجميل.

فخلال الفترة من الأول وحتى العشرين من هذا الشهر سيقام في سيول المهرجان السيمفوني في دار الفنون الذي كان قد انطلق لأول مرة في عام 1989 احتفالا بصالة الموسيقى في دار الفنون.

ويعد مهرجان الأوركسترا الوحيد في العالم وأكبر مهرجان للموسيقى الكلاسيكية في كوريا. ومن المتوقع أن يشارك في مهرجان هذا العام عدد كبير من قادة الفرق الموسيقية من الشباب الكوري.

من بينهم المايسترو الموسيقيون "جونغ هان كيونغ"، و"ديفيد لي" و"كيم صون اوك"، المولودون في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي. كما يُتوقع أن يقام مهرجان سيول الربيعي لموسيقى الحجرة في بعض المعالم الثقافية في سيول، بما في ذلك مركز سيجونغ الثقافي، خلال الفترة من الثاني والعشرين من شهر أبريل الجاري وحتى الرابع من شهر مايو القادم.

الجدير بالذكر أن المخرج الفني "كانغ دونغ صونغ" قد تعاون مع بلدية سيول لإطلاق هذا المهرجان في عام 2006 تحت شعار "الصداقة من خلال الموسيقى"، وظل المهرجان يكرس جهوده لتحطيم الأفكار السابقة المتمثلة في أن موسيقى الحجرة صعبة، مع توسيع آفاق المتفرجين، ليصبح من أهم المهرجانات الموسيقية في كوريا.

ويمكن القول إن نجاح هذا المهرجان ساهم كثيرا في تنظيم عدد من المهرجانات الخاصة بموسيقى الحجرة في مختلف أنحاء البلاد. وبالتالي نتوقع أن تملأ سيول نغماتُ الموسيقي الجميلة طوال هذا الشهر.