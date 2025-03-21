انتشار صور شهادات الأطعمة الكورية للنجوم الأجانب

ⓒ YONHAP News





من نودلز الراميون بالدجاج الحار والأعشاب البحرية الجافة، إلى الجنسينغ الأحمر: أصبحت صور شهادات الأطعمة الكورية للنجوم الأجانب

موضوعا ساخنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما يتزايد اهتمام المعجبين العالميين بمختلف أنواع الأطعمة الكورية. وبفضل هذا الحماس الكبير، من المتوقع أن تصل صادرات الأغذية الكورية هذا العام إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ففي الآونة الأخيرة قدمت "كاردي بي" الفنانة الأمريكية المشهورة بأنها أول مغنية راب تفوز بجائزة غرامي الموسيقية، منتجا من شركة الجنسيغ الكورية، وهي شركة أغذية صحية ووظيفية، من خلال حسابها على منصة تيك توك.

وكتبت قائلة: "أنا في الثلاثينيات من عمري وأنجبت مؤخرا، ولذا أشعر بالنعاس والتعب الشديدين هذه الأيام"، وهي تنشر مقطع فيديو لنفسها وهي تتناول علبة "إيفري تايم" من الشركة.

وأشادت بفعالية الجينسنغ الأحمر قائلة: "بعد تناول الجينسنغ الأحمر الكوري، أشعر باليقظة التامة". ويقال إن مقطع الفيديو هذا الذي تم تحميله يوم الثالث عشر من شهر مارس الماضي، سجل أكثر من مليون مشاهدة خلال أسبوعين فقط.

كاردي بي مشهورة بحب الأطعمة الكورية. وفي العام الماضي تلقت الكثير من الاهتمام من قبل معجبي الكي بوب من خلال تحميل صور ومقاطع فيديو لنفسها وهي تأكل "نودلز الراميون بالدجاج الحار" وطبق "طوك بوكي" أي كعك الأرز الحار و"الكيمتشي".

وكاردي بي ليست السفيرة التطوعية الوحيدة للطعام الكوري في الخارج، حيث قدمت الممثلة الهوليودية "غينيث بِلترو"، التي تستمتع بالنباتية والطعام العضوي، كلا من كيمباب وكيمتشي كـ"قائمة غداء للتخلص من السموم"، قائلة: "لقد اعتنيت بصحتي بالكيمتشي عندما أصبت بجائحة كورونا".

كما شوهدت الممثلة الأمريكية "سكارليت جوهانسون" وهي تتردد على المطاعم الكورية في مدينتي نيويورك ولوس أنجلوس لتناول الكيمتشي. أيضا قام الممثل الأمريكي "هيو جاكمان" بشراء بعض الأعشاب البحرية الجافة الكورية كهدية لابنته آفا، التي تستمتع بتناول الأعشاب البحرية، وذلك في أثناء زيارته لكوريا.

ومن الصحيح أن شعبية الطعام الكوري تأثرت بشكل كبير بشعبية محتوى الموجة الكورية، مثل الكي بوب، وصور المشاهير الذين يتذوقونه. ومن الصحيح أيضا أن سبب استمرار شعبيته يرجع إلى انتشار الاعتقاد بأن الطعام الكوري هو طعام صحي يحتوي على عناصر غذائية متوازنة.

وقالت شركة الجنسينغ الكورية إن مقطع الفيديو عن إشادة الفنانة "كاردي بي" بفاعلية علب "إيفريتايم" من الجنسينغ الأحمر يحظى باهتمام كبير في الخارج، موضحة أن هذا المنتج يحظى بشعبية في الخارج لأنه مصنوع من مكونات طبيعية وسهل التناول للحفاظ على الصحة.

وأشارت شركة ديه سانغ للأغذية إلى أن بعض المجلات الصحية الأجنبية تصنف الكيمتشي كواحد من أفضل خمسة أطعمة صحية في العالم، مما زاد من الفهم العام للمكونات الغذائية للكيمتشي.

وأوضحت أن الدول المستورِدة للكيمتشي الكوري كانت تقتصر في الماضي على آسيا، بما في ذلك اليابان، لكنها صارت تتوسع لتشمل الولايات المتحدة وأوربا. وبدءا من عام 2023، مثلت الحصة الأمريكية 32% من إجمالي صادرات الكيميتشي الكورية.

وقد زادت قيمة الصادرات من الطعام الكوري زيادة كبيرة خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث بلغت 7 مليارات و20 مليون دولار في العام الماضي، وتضاعفت قيمتها مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات.