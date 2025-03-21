60 % من الكوريين يجربون الذكاء الاصطناعي

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في العام الماضي، تجاوز عدد الأشخاص الذين جرّبوا خدمات الذكاء الاصطناعي في كوريا مستوى 60%. وعلى وجه الخصوص، تضاعف عدد مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي تقريبا خلال عام واحد فقط.

كما تبين أن المستخدمين تلقوا مساعدات من الذكاء الاصطناعي بشكل رئيسي في مجالات البحث عن المعلومات، وإعداد الوثائق، والترجمة إلى اللغات الأجنبية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية مؤخرا بعنوان "مسح استخدام الإنترنت لعام 2024". وشمل المسح حوالي 25 ألف أسرة كورية وحوالي 63 ألف مواطن كوري، في مختلف أرجاء البلاد.

وقد زاد عدد المجيبين بأنهم جربوا خدمات الذكاء الاصطناعي زيادة ثابتة سنويا من 32% في عام 2021، إلى 60% في العام الماضي. وقال 98% من المشاركين في المسح إنهم راضون عن الخدمات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في مجال قطاع النقل.

وحول مدى الاحتياجات، اختار 78% منهم قطاع تسهيلات الإقامة مثل الروبوتات المساعدة في الأعمال المنزلية وإنترنت الأشياء. كما تضاعفت نسبة المجيبين بأنهم جربوا الذكاء الاصطناعي التوليدي من 18% في عام 2023، إلى 33% في العام الماضي.

وحول مجال الاستخدامات الرئيسية، أجاب 82% منهم بالبحث عن المعلومات البسيطة، و44 بالمساعدة في إعداد الوثائق، و40% بالترجمة إلى اللغات الأجنبية. وخاصة زادت نسبة المساعدة في الترجمة إلى اللغات الأجنبية وإعداد الوثائق زيادة كبيرة.

علاوة على ذلك، تبين في المسح أن معدل الوصول إلى الإنترنت لجميع الأسر الكورية بلغ 99.97% في العام الماضي، وهو نفس المعدل في العام الأسبق.

واستخدم 90.5% من المشاركين الإنترنت مرة واحدة على الأقل يوميا، واستخدموه بمعدل 20.5 ساعة في الأسبوع.