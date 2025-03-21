تصور جيل الشباب عن الوظائف اليدوية

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اتضح أن الشباب الكوريين من الباحثين عن العمل لديهم تصور إيجابي عن الوظائف اليدوية. وكانت عوامل مثل الراتب السنوي والاستقرار هي الأسباب الرئيسية لهذا التصور الإيجابي.

وكانت الصناعات الشعبية بينهم "تكنولوجيا المعلومات، والبطاريات، وأشباه الموصلات والسيارات، وبناء السفن، والطيران".

جاء ذلك في مسح أجرته منصة التوظيف الكورية "كاتشي" على ألف و600 شاب كوري من الباحثين عن عمل تحت عنوان: "العُمّال ذوو الياقات الزرقاء براتب سنوي قدره 70 مليون وون، والعمل بنظام المناوبات"، مقابل "العُمال ذوو الياقات البيضاء براتب سنوي قدره 30 مليون وون ولا يوجد عمل إضافي"، حيث اختار 58% منهم "العمال ذوو الياقات الزرقاء"، متجاوزين الأغلبية، بينما بلغت نسبة الذين اختاروا الوظائف المكتبية 42% فقط.

هكذا، كان هناك تغيير واضح في النظرة إلى العمال اليدويين، حيث أجاب 63% من المشاركين بـ"إيجابية" حول وصف الوظائف اليدوية، بينما أجاب 30% بـ"متوسطة" وأجاب 7% بـ"سلببية".

وحول السبب الرئيسي في التصور الإيجابي للعامل اليدوي، أجاب 67% بارتفاع الراتب السنوي، بينما أجاب 13% منهم بانخفاض خطورة التسريح من العمل لأنه يمتلك مهارات. كما أجاب 10% منهم بانخفاض الضغوط النفسية الناتجة عن الأعمال الليلية أو الترقية في المناصب.

وأوضحت "كاتشي" أن تصور جيل الشباب للوظائف اليدوية يتغير تدريجيا إلى وظائف ذات أجور عالية وخبرة عالية وقابلية للبقاء، وأن هناك ميلا واضحا لاختيار الوظائف التي تتناسب مع الراتب السنوي وتوازن العمل والحياة وقيم جيل الشباب الخاصة.