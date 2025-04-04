جيهوب يعادل جونغكوك في تسجيل أعلى دخول منفرد لموسيقى البوب الكوري في قائمة بيلبورد هوت 100

تصدر عضو فرقة BTS جيهوب عناوين الأخبار بعد أن سجل رقما قياسيا جديدا في قائمة بيلبورد "هوت 100" للأغاني المنفردة، حيث عادل زميله في الفرقة جونغكوك. فقد كشفت أحدث قوائم بيلبورد، التي تم الكشف عنها في الأول من أبريل بالتوقيت المحلي، عن دخول أغنية جيهوب الجديدة "مونا ليزا" MONA LISA إلى قائمة "هوت 100" لأول مرة محتلة المركز 65.

ويعتبر هذا الدخول السابع لأغنية منفردة لجيهوب إلى قائمة الأغاني المنفردة، وذلك بعد أغنيات "تشيكن نودل سوب" Chicken Noodle Soup في عام 2019، و"أون ذا ستريت" on the street في عام 2023. وقد سجل جيهوب ثلاثة دخول للقائمة هذا العام وحده، بما في ذلك أغنيات "إل في باغ" LV Bag و"سويت دريمز" Sweet Dreams.

وبهذا الإنجاز، يتشارك جيهوب مع جونغكوك الرقم القياسي لأعلى عدد من الأغاني المنفردة لفنان بوب كوري تدخل قائمة "هوت 100"، حيث سجل كل منهما سبعة دخول للقائمة.

وفي سياق متصل، واصلت أغنية "آبارت APT" التي تجمع بين روزي عضوة فرقة بلاك بينك والنجم برونو مارس، نجاحها، حيث صعدت أربعة مراكز عن الأسبوع الماضي لتستقر في المركز العاشر، محققة بذلك 23 أسبوعا متتاليا في القائمة.

وكانت أغنية "آبارت"، التي تم إصدارها في أكتوبر الماضي، قد حققت بداية قوية بدخولها القائمة في المركز الثامن، وشهدت انخفاضا تدريجيا قبل أن تنتعش في بداية العام وتصل إلى المركز الثالث، لتواصل مسيرتها الناجحة.

وعلى صعيد آخر، شهدت قائمة بيلبورد "200" للألبومات الرئيسية أيضا حضورا قويا لأعضاء فرقة بلاك بينك.

فقد حافظت جيني على مكانها في القائمة للأسبوع الثالث على التوالي بألبومها المنفرد الأول "روبي" Ruby في المركز 27، بينما حل ألبوم روزي المنفرد الأول "روزي" rosie في المركز 60، وألبوم ليسا المنفرد الأول "ألتر إيغو" Alter Ego في المركز 143.

كما نجح ألبوم فرقة ليسيرافيم الجديد "هوت" HOT في الحفاظ على مكانه في القائمة للأسبوع الثاني على التوالي في المركز 100.