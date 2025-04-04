فرقة دونغ بانغ شين كي تجدد عقدها مع إس إم إنترتينمنت

بعد مسيرة فنية دامت 21 عاما، جددت فرقة "دونغ بانغ شين كي" عقدها مع وكالة "إس إم إنترتينمنت".

وفي الثاني من أبريل، أعلنت شركة "إس إم" الترفيهية عن توقيع عقد جديد مع الفرقة، مؤكدة أن هذا التجديد جاء بناء على الثقة المتبادلة التي تراكمت على مر السنين منذ ترسيم الفرقة في نهاية عام 2003.

وبهذه المناسبة، عبر العضو "يونو يونهو" عن سعادته قائلا: "أشعر بإحساس جديد وأنا أواصل علاقتي مع "إس إم"، التي كانت معي منذ ترسيمي. سأبذل قصارى جهدي دائما لأظهر لمُحبينا، الذين يرسلون لنا دائما حبهم ودعمهم، صورة جيدة في مجالات متنوعة بصفتي "دونغ بانغ شين كي."

وبدوره، أضاف "تشوي كانغ تشانغ مين" قائلا: "من دواعي سروري الشديد أن أتمكن من مرافقة "إس إم" لفترة طويلة تزيد عن 20 عاما. سأرسم مستقبل "دونغ بانغ شين كي" بشكل أكثر روعة مع "إس إم"، التي تدعمنا دائما وتمنحنا القوة."

وردا على ذلك، أعربت "إس إم" عن سعادتها بتجديد العقد، قائلة: "نحن سعداء بالعمل مع "دونغ بانغ شين كي" مرة أخرى. نظرا لأن "دونغ بانغ شين كي" فنان أسطوري في موسيقى البوب الكوري صنع تاريخ "إس إم" معنا، فسندعم بنشاط أنشطة " يونو يونهو" و"تشوي كانغ تشانغ مين" الواسعة في جوانب مختلفة".

يُذكر أن فرقة "دونغ بانغ شين كي" قد ترسمت في ديسمبر 2003، وأصدرت العديد من الأغاني الناجحة مثل "هاغ "Hug و"رايزينغ صن "Rising Sun و"ميروتيك" MIROTIC و"واي "Why، وحظيت بشعبية كبيرة في كوريا الجنوبية وكذلك في جميع أنحاء آسيا، بما في ذلك اليابان.

وتستعد الفرقة حاليا لحفلها المنفرد في قبة طوكيو في الفترة من 25 إلى 27 أبريل، كجزء من جولتها الوطنية في اليابان. وبذلك، ستجدد الفرقة رقمها القياسي لأكبر عدد من الحفلات في قبة طوكيو بإجمالي 33 حفلا، و92 حفلا في القباب في جميع أنحاء اليابان، وهو أكبر رقم لفنان أجنبي.