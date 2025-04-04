أعلنت شركة "ذا بلاك ليبل "THEBLACKLABEL، التي تضم فنانين بارزين مثل روزي وتاي يانغ، عن إطلاق أول اختبار أداء عالمي لها، وذلك في خطوة تهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة.

وكشفت الشركة، التي يرأسها المنتج الشهير تيدي، في الأول من أبريل عن بدء استقبال طلبات المشاركة في هذا الاختبار الضخم، مؤكدة أنها تطورت منذ تأسيسها في عام 2016 لتصبح شركة ترفيه شاملة تنتج فنانين عالميين في مختلف المجالات، بما في ذلك الغناء والتمثيل. وأضافت أنها ستعقد أول اختبار أداء عالمي لها في عام 2025.

وقد بدأ بالفعل استقبال طلبات المشاركة في هذا الاختبار في الأول من أبريل، وهو مفتوح للمشاركين من جميع الجنسيات، المولودين بين عامي 2006 و2015. ومن المقرر أن تجوب "ذا بلاك ليبل" 14 مدينة في 11 دولة، بدءا من سيول في 19 أبريل، وتشمل جولتها بانغكوك عاصمة تايلاند ، ومدينة هو تشي مين في فيتنام، ومانيلا عاصمة الفلبين، وكوالالمبور عاصمة ماليزيا، وسنغافوره، ولوس أنجلوس وأورانج في الولايات المتحدة، ومدينتيْ تورنتو وفانكوفر في كندا، ومدينتيْ سيدني وملبورن في أستراليا، وأوكلاند في نيوزيلندا، والعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك بهدف اكتشاف المواهب الواعدة. وسيبدأ الفائزون النهائيون في اختبار الأداء العالمي فترة تدريبهم كمتدربين في "ذا بلاك ليبل"

وللحصول على معلومات حول اختبار الأداء، يمكن للمتقدمين الراغبين في المشاركة التسجيل المسبق عبر الإنترنت، كما يمكنهم التسجيل في الموقع في نفس اليوم. ويمكن الاطلاع على المزيد من التفاصيل على حساب إنستغرام الرسمي: theblacklabel_audition@ وصفحة اختبار الأداء العالمي theblacklabel-globalaudition.com.