مارينا نيكولا: فرص الشباب العرب في كوريا كثيرة رغم المنافسة الشديدة





الأستاذة/ مارينا نيكولا من الأردن، حصلت على درجة الماجستير في السياسة العامة والإدارة من معهد التنمية الكوري، وهو معهد حكومي مرموق، بعدما جاءت إلى كوريا الجنوبية في عام 2022، ودرست في الجامعة الأردنية اللغتيْن الإنغليزية والإسبانية.

وتشرح في مقابلة مع القسم العربي كيف حصلت على منحة دراسية في كوريا، وتقول إنها اكتشفت شغفها بالعمل في مجال السياسة والدبلوماسية عندما بدأت في المشاركة في مناظرات شبابية في عدة دول مثل تونس والولايات المتحدة وألمانيا ولبنان.









وتقول الأستاذة مارينا نيكولا أيضا إنها حصلت على فرص في كوريا لكي تمارس هواياتها واهتماماتها مثل الغناء، وتشكيل فريق نسائي لكرة القدم في معهد التنمية الكوري، والعمل كمراسلة صحفية، وغير ذلك. وتنصح مارينا الذين يرغبون في الحياة أو الدراسة في كوريا أن يبدؤوا بدراسة اللغة والتعرف على الثقافة الكورية أولا، وتقول إن فرص الشباب العرب في كوريا كثيرة رغم المنافسة الشديدة هنا. كما تقول أيضا إنها تحب توجيه الخطاب إلى الجمهور، سواء ضمن العمل السياسي أو الدبلوماسي أو العمل الإعلامي، وهو ما مارسته فعليا مرات عديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وتضيف أنها تركز حاليا على المزيد من دراسة اللغة الكورية، مع البحث عن فرص للعمل في السلك السياسي والدبلوماسي. المزيد في حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم المحبب: "لقاء الجمعة".



